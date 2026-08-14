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Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Кыргызстана


14.08.2026   13:24


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Кыргызской Республики Уланом Ниязбековым.

Как сообщили в Администрации правительства, на встрече основное внимание было уделено существующему сотрудничеству между Грузией и Кыргызстаном, а также важности визитов на высоком уровне для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Кроме того, было отмечено, что документы, подписанные в ходе визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Кыргызстан, создают важную основу для углубления партнёрства в различных сферах.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности как на двустороннем, так и на региональном уровне.

Премьер-министр поблагодарил Улана Ниязбекова за поддержку Кыргызстаном суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ.

Во встрече также принял участие министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили.


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