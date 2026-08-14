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Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Кыргызстана
14.08.2026 13:24
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Кыргызской Республики Уланом Ниязбековым.
Как сообщили в Администрации правительства, на встрече основное внимание было уделено существующему сотрудничеству между Грузией и Кыргызстаном, а также важности визитов на высоком уровне для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Кроме того, было отмечено, что документы, подписанные в ходе визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Кыргызстан, создают важную основу для углубления партнёрства в различных сферах.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности как на двустороннем, так и на региональном уровне.
Премьер-министр поблагодарил Улана Ниязбекова за поддержку Кыргызстаном суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ.
Во встрече также принял участие министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили.
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