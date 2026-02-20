|
Производственные затраты грузинских предприятий выросли в январе
20.02.2026 21:23
Производственные затраты грузинских предприятий выросли в январе. Это следует из отчёта, опубликованного Национальным бюро статистики. Так, индекс стоимости производственной промышленности увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,5% в годовом выражении.
За 12 месяцев основное влияние на формирование индекса оказало изменение цен на следующие товары:
▪️ Горнодобывающая промышленность — +36,4%. Особенно заметно повышение стоимости на металлические руды (+51,4%)
▪️ Производство — +4,7%. Цены выросли на продукты питания (+11,8%) и основные металлы (+8,2%)
▪️ Электроэнергия и газ — +3%
▪️ Водоснабжение — +5,6%
В месячном выражении по сравнению с декабрём 2025 года цены в группе компаний, занимающихся добычей и разработкой полезных ископаемых, выросли на 7,3%.
За этот же период стоимость увеличилась в группе отраслей обрабатывающей промышленности — +0,8%.
