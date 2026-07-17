Объявлен тендер на 5,5 млн лари для масштабной реконструкции бульвара Батуми

17.07.2026 12:16





Муниципальный фонд развития объявил тендер стоимостью 5,5 млн лари на подготовку проектно-сметной документации для масштабной реконструкции бульвара Батуми.



При этом в тендерной документации не упоминается действующий генеральный план бульвара, который считается основным документом, регулирующим его развитие.



Проект охватывает не только Старый бульвар — объект культурного наследия, но и Новый бульвар, а также рекреационные зоны вдоль реки Чорохи.



Из технического задания следует, что власти рассматривают возможность масштабного обновления практически всей территории. Планируется разработать проекты новых объектов и реконструкцию существующей инфраструктуры.



В перечень входят:



- детские игровые зоны;

- спортивные площадки и скейт-парки;

- амфитеатр;

- прогулочные и рекреационные пространства;

- велодорожки;

- озеро Ардагани и «Поющие фонтаны»;

- мозаичные покрытия возле Колоннад и Летнего театра;

- новые павильоны, киоски и общественные здания;

- информационный центр;

- общественные туалеты и душевые;

- офис службы благоустройства (его планируют переоборудовать в музей бульвара);

- новые парковки, зоны для шезлонгов и зонтов;

- скамейки, урны, питьевые фонтанчики, навигационные таблички, арт-объекты и скульптуры;

- системы освещения, полива, водоотведения, видеонаблюдения и инженерные сети.



Кроме того, в рамках проекта должны подготовить документацию для строительства пешеходного моста между Батуми и Гонио.



Особое внимание авторы материала обращают на то, что генеральный план бульвара уже существует. На его разработку город ранее потратил около 500 тысяч лари, однако теперь объявлен новый тендер на подготовку ещё одного масштабного проекта.



Также задаются вопросы, обсуждалось ли это решение с городским сакребуло, которое утверждало действующий генеральный план, и почему именно он оказался недостаточным.



Победителя тендера Муниципальный фонд развития планирует определить 3 августа.



Решения, касающиеся развития бульвара Батуми, уже не раз вызывали общественные протесты. В частности, в 2016 году широкий резонанс вызвал проект, предполагавший ликвидацию одной из аллей.





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