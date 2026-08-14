Мэрия Тбилиси объявила тендер для ремонта дороги на проспекте Агмашенебели

14.08.2026 15:07





Мэрия Тбилиси объявила тендер для масштабного ремонта дороги на одном из ключевых проспектов столицы — Агмашенебели. Речь идет об участке от проспекта царицы Тамар до улицы Санкт-Петербургской (район станции метро «Марджанишвили»).



Ориентировочная стоимость проекта составляет 6,7 млн лари (более $2,5 млн). Работы профинансируют из бюджета Тбилиси на 2026 год. Прием тендерных заявок начнется 29 августа и завершится 3 сентября.



Протяженность участка составляет 1,16 километра. По данным мэрии, дорожное покрытие там серьезно изношено из-за длительной эксплуатации и интенсивного движения. На отдельных участках фиксируются деформации, трещины, просадки и износ поверхности, а также нарушения продольного и поперечного уклонов, из-за чего ухудшился отвод дождевой воды и снизилась безопасность движения.



В рамках проекта планируется полностью обновить дорожное покрытие, восстановить существующие водоприемные колодцы и установить новые, а также отремонтировать въезды во дворы.



Отдельное внимание уделят тротуарам. Существующую плитку обещают максимально сохранить и использовать повторно там, где позволяет ее состояние. Поврежденные элементы заменят плиткой аналогичного типа, чтобы сохранить архитектурный облик проспекта.



Кроме того, на участке установят новые дорожные знаки и обновят разметку.



Подрядчик должен завершить работы в течение 30 дней после получения письменного распоряжения о начале работ. При необходимости он будет обязан работать на объекте круглосуточно.



Полностью перекрывать проспект при этом не планируют. Согласно тендерной документации, ремонт должен проходить поэтапно: сначала работы будут вестись на одной половине дороги при сохранении движения по другой, затем схему изменят.



Дорогу на втором участке — от Санкт-Петербургской улицы до улицы Анзора Эркомаишвили — планируют реконструировать отдельно. Тендер на этот лрт мэрия объявит позднее.



Проспект Агмашенебели — один из наиболее загруженных маршрутов в центральной части Тбилиси. Его масштабная реконструкция уже проводилась в 2010-2012 годах: тогда помимо дорожной инфраструктуры и коммуникаций отреставрировали десятки расположенных на проспекте зданий, многие из которых имеют статус культурного наследия. В 2016 году обновили другую часть проспекта — от площади Марджанишвили до площади Саарбрюкена.



Дорожные работы на Агмашенебели, скорее всего, совпадут по времени с продолжающейся реконструкцией проспекта Руставели. В условиях уже действующих ограничений на одной из ключевых транспортных артерий столицы дополнительные работы в центре могут стать новым испытанием для тбилисского трафика.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





