Мотоциклы, скутеры и электросамокаты: правила безопасности ужесточат

14.08.2026 15:48





Власти планируют пересмотреть правила безопасного использования мотоциклов, мопедов и электросамокатов. Речь идёт об анализе действующего законодательства, требований к их эксплуатации и разработке новых рекомендаций, которые должны снизить число аварий и тяжёлых последствий. Особое внимание будет уделено электросамокатам — для них власти намерены отдельно оценить действующие правила и определить, какие изменения необходимы для повышения безопасности.



Масштаб проблемы хорошо показывают цифры: в 2024 году число ДТП с участием мотоциклов по сравнению с 2019-м выросло на 355%, количество пострадавших — на 350%, а погибших стало вдвое больше. При этом самих транспортных средств категории L — мопедов, мотоциклов, трициклов и квадроциклов — стало значительно больше: с 9,4 тыс. в 2019 году до 49 тыс. в 2025-м. Это рост более чем в четыре раза.



Статистика при этом пока не полностью отражает реальную картину. Обязательная регистрация мопедов и лёгких квадроциклов появилась только в 2022 году, а отдельный учёт ДТП с участием мопедов и электросамокатов МВД начало вести лишь с 2025-го. Поэтому власти намерены глубже проанализировать ситуацию и отдельно пересмотреть законодательство, регулирующее использование электросамокатов, безопасность которых становится всё более заметной проблемой во многих странах.



Изменения затронут не только владельцев двухколёсного транспорта. Стратегия предусматривает более безопасную инфраструктуру и усиление защиты пешеходов, детей, людей с инвалидностью, мотоциклистов и пользователей самокатов. Планируется единая онлайн-платформа по безопасности дорожного движения, образовательные программы для детей и новые требования к детским креслам — на первом этапе их использование станет обязательным для детей дошкольного возраста.



По сути, государство пытается догнать быстро меняющуюся ситуацию на дорогах: транспорт становится доступнее и разнообразнее, но правила и инфраструктура пока не в полной мере успевают за этим ростом. Теперь власти намерены изменить сам подход — от учёта аварий к профилактике, контролю и более жёстким требованиям безопасности.





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