В Аджарии депутата «Грузинской мечты» обвиняют в мошенничестве

14.08.2026 16:01





В Аджарии депутата «Грузинской мечты» Илию Вердзадзе обвиняют в мошенничестве вокруг недостроенного дома в Батуми



Жительница Батуми Натиа Турманидзе заявила, что её семья лишилась дома и земли после соглашения о строительстве многоэтажного корпуса на улице Ангиса, 87. По её словам, ключевую роль в переговорах играл депутат Верховного совета Аджарии от «Грузинской мечты» Илиа Вердзадзе.



Турманидзе утверждает, что семье обещали квартиры в будущем доме в обмен на передачу имущества. Дом снесли, строительство так и не началось, выплаты за аренду прекратились, а семья осталась фактически без жилья.

💬 «Дом снесли, ничего не построили, аренду тоже больше не оплачивают. Отец из-за переживаний дважды перенёс инсульт и потерял здоровье», — рассказала она.



Сам Вердзадзе категорически отвергает обвинения. Он утверждает, что не участвовал в переговорах с семьёй Турманидзе и вообще не понимает, почему его связывают с этим делом. При этом он подтверждает, что владелицей и директором компании, оказавшейся в центре истории, была его сестра Наиле Вердзадзе.



💬 «Я в шоке от такой лжи и клеветы. Проконсультируюсь и, вероятно, обращусь в суд. Практически ничего из сказанного не соответствует действительности», — заявил Илиа.



Натиа, в свою очередь, говорит, что располагает доказательствами и намерена доказать в суде, что именно Илиа Вердзадзе был центральной фигурой сделки. По её словам, сначала на переговоры пришёл посредник Зураб Диасамидзе, затем подключился сам Вердзадзе, который якобы объяснял, что не хочет официально фигурировать из-за своего статуса.

Документы действительно показывают сложную цепочку перепродаж компании и обязательств вокруг участка на Ангиса, 87.



Изначально отец Натии, Бадри Турманидзе, владел 2013 кв. метрами земли и жилым домом площадью 222 кв. метра. В 2018 году участок был передан компании «Фоми», которую основал Зураб Диасамидзе. Через четыре месяца 100% компании перешли к Наиле Вердзадзе, после чего её переименовали в «VS Group».



По условиям сделки компания должна была передать бывшему владельцу участка 2300 кв. метров квартир в будущем корпусе.



В 2019 году, уже при Наиле Вердзадзе, компания получила разрешение на строительство 27-этажного дома, однако фактические строительные работы так и не начались.



В декабре 2019 года Наиле продала компанию вместе с участком за 150 тысяч долларов Александрэ Сичинава. При этом за ней закреплялось право на 731,6 кв. метра будущих квартир и террасы.



Затем компания ещё несколько раз меняла владельцев. В 2020 году её бесплатно передали Теимуразу Чхартхалиа, позже проект перешёл к компании Green Tower, а затем — к компании, которая получила название Regal Construction.

При этом на участке до сих пор нет построенного корпуса. По последним данным, имущество арестовано, а компании запрещено отчуждать даже будущие площади.



Отдельно внимание привлекает вопрос, когда именно был снесён дом семьи Турманидзе.



Илиа Вердзадзе утверждает, что в тот период, когда компанией владела его сестра, дом ещё существовал и вопрос оплаты аренды перед семьёй якобы не стоял.



Однако данные Google Earth показывают другую картину: уже в мае 2019 года у дома на Ангиса, 87 отсутствовала крыша, тепличное хозяйство было демонтировано, а к маю 2020 года сам дом полностью исчез. В мае 2019 года владельцем компании как раз была Наиле Вердзадзе.



Есть в деле и другие связанные лица. В реестре рядом с Бадри Турманидзе фигурируют ещё одна сестра Илия Вердзадзе — Лиа Вердзадзе, а также Манучар Ананидзе, сотрудник мэрии Батуми. За ними также закреплены площади в будущем здании.



Манучар Ананидзе с 2021 года работает в мэрии Батуми и позднее возглавлял рабочую группу программы «Батуми без аварийных домов».



Кроме того, среди будущих владельцев квартир в так и не построенном корпусе фигурировали родственники и лица, связанные с местной политикой. В том числе сын бывшего депутата Мухрана Вахтангадзе — Гиорги Вахтангадзе, за которым были зарегистрированы права на восемь будущих квартир.



Схема стала возможной благодаря механизму так называемой «продажи воздуха»: после получения разрешения на строительство грузинское законодательство позволяет регистрировать права на будущие квартиры ещё до появления самого здания.



Именно так на участке, где фактически не построено ни одного этажа, в реестре со временем было зарегистрировано 19 043,5 кв. метра будущих площадей, распределённых между различными будущими собственниками.



Семья Турманидзе обратилась в суд ещё в 2023 году. Среди ответчиков, по их данным, указан и Илия Вердзадзе.

Сам депутат настаивает, что обвинения являются клеветой и готовит встречный иск.



История продолжается, а главный вопрос остаётся прежним: кто именно должен отвечать перед семьёй за снесённый дом, невыполненные обязательства и многоэтажный корпус, который существует только в документах.





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