Для Тбилиси закупят 78 новых маршруток

14.08.2026 16:06





Для Тбилиси закупят 78 новых маршруток. Соответствующий тендер был объявлен столичными властями.



Предполагаемая стоимость закупки составляет 11 913 720 лари. Приём заявок начинается 17 августа и завершается 18 августа. Средняя цена одного микроавтобуса составляет 152 740 лари. В соответствии с тендерным предложением, в эту сумму, помимо стоимости самого транспортного средства, включены расходы на таможенное оформление, государственную регистрацию, а также плановое и гарантийное обслуживание до 200 000 километров.



Согласно условиям тендера, предлагаемые микроавтобусы должны быть одной марки и модели, новыми (выпуска не ранее 2026 года), а их пробег при поставке не должен превышать 200 километров. Кроме того, транспортные средства должны производиться в стране-члене ЕС и/или ОЭСР (OECD).



В тендерной документации указано, что поставка микроавтобусов должна осуществляться поэтапно, в течение 180 календарных дней с момента подписания договора.





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