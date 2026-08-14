|
|
|
Для Тбилиси закупят 78 новых маршруток
14.08.2026 16:06
Для Тбилиси закупят 78 новых маршруток. Соответствующий тендер был объявлен столичными властями.
Предполагаемая стоимость закупки составляет 11 913 720 лари. Приём заявок начинается 17 августа и завершается 18 августа. Средняя цена одного микроавтобуса составляет 152 740 лари. В соответствии с тендерным предложением, в эту сумму, помимо стоимости самого транспортного средства, включены расходы на таможенное оформление, государственную регистрацию, а также плановое и гарантийное обслуживание до 200 000 километров.
Согласно условиям тендера, предлагаемые микроавтобусы должны быть одной марки и модели, новыми (выпуска не ранее 2026 года), а их пробег при поставке не должен превышать 200 километров. Кроме того, транспортные средства должны производиться в стране-члене ЕС и/или ОЭСР (OECD).
В тендерной документации указано, что поставка микроавтобусов должна осуществляться поэтапно, в течение 180 календарных дней с момента подписания договора.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна