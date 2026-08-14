Трамп объявил о введении пошлин на импорт беспилотников в США

14.08.2026 16:33





Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт беспилотных аппаратов со ставкой до 100%. Об этом сообщает Reuters.



В четверг Трамп объявил о введении пошлин на импорт беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, в том числе из стран-союзниц.



Предусматривается введение пошлин до 100% для крупных беспилотников определённого размера или с характеристиками, которые считаются особенно "чувствительными" с точки зрения национальной безопасности. Для аппаратов меньшего размера будет действовать ставка 25%.



Для беспилотников и их компонентов из ЕС, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня планируется ставка 15%, из Великобритании – 10%.



Трамп в своём решении ссылается на вывод министра по вопросам торговли о "значительном проникновении" иностранных производителей на американский рынок и "чрезмерной зависимости" США от иностранных компонентов, в то время как внутри страны производится меньше, чем необходимо.



В Белом доме отметили, что тарифы начнут действовать через 21 день для более "чувствительной" категории импорта, а для компонентов, которые не относят к таковым и тех, для которых Пентагон предусмотрел исключение, – через 180 дней.



Ранее Трамп пригрозил Евросоюзу новыми тарифами из-за оштрафованного Google.



Напомним, в августе Сенат Конгресса США перед перерывом на каникулы поддержал законопроект о "карательных" пошлинах для стран, закупающих российские энергоресурсы – известный по имени покойного соавтора Линдси Грэма. Его рассмотрение в Палате представителей возможно не раньше сентября.





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