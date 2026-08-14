Гегелия: Позиция нового посла Германии показывает, что она будет принципиальным и сильным послом

14.08.2026 17:42





Позиция нового посла Германии показывает, что она будет принципиальным и сильным послом - хочу вскоре увидеть мирную, демократическую смену этого режима, чтобы послам не приходилось в первом заявлении заострять внимание на напряжённых отношениях, - заявил один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Григол Гегелия, откликаясь на комментарий посла Германии в Грузии Барбары Фосс, которая отметила, что «существующая напряженность делает тяжелее отношения Германии и ЕС с Грузией».



«Позиция нового посла Германии показывает, что она будет принципиальным и сильным послом. Она уже говорит о напряженности, существующей между Грузией и Германией, что указывает на то, что она хорошо знает обо всех деталях политической ситуации, которая, к сожалению, происходит в Грузии.



Мы еще раз слышим, что Германия поддерживает Грузию, грузинский народ и выбранный нами европейский путь. Для того чтобы режим имел какого-то типа поддержку Германии, необходимо будет начать предпринимать правильные политические шаги. Вместо антиевропейской истерии и паранойи, взять ответственность за те действия и риторику, которые привели к потере страной всех её основных зарубежных партнёров.



Хочу пожелать послу успехов и хочу вскоре увидеть мирную, демократическую смену этого режима, чтобы послам не приходилось в первом заявлении заострять внимание на напряжённых отношениях», - отметил Гегелия.



Для информации, новым послом Германии в Грузии назначена Барбара Фосс.





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