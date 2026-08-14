Глава СГБ Грузии принял министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова

14.08.2026 17:51





Глава Службы государственной безопасности Гека Геладзе принял министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова, находящегося в Грузии с официальным визитом.



По информации ведомства, на встрече стороны обсудили вопросы существующего партнёрства между Грузией и Кыргызской Республикой, а также перспективы его дальнейшего углубления.



В ходе беседы также обсуждались вызовы в сфере безопасности на фоне происходящих в мире событий и важность тесного сотрудничества между структурами безопасности и правоохранительными ведомствами двух стран в этом контексте.



На встрече также было подчёркнуто значение исторического визита премьер-министра Грузии в Кыргызскую Республику, состоявшегося в июне этого года.



По словам Геки Геладзе, данный визит придаст новый импульс двусторонним отношениям между Грузией и Кыргызстаном.



Руководители двух ведомств выразили надежду, что совместными усилиями связи между Грузией и Кыргызской Республикой будут ещё больше укрепляться.





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