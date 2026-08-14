Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава СГБ Грузии принял министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова


14.08.2026   17:51


Глава Службы государственной безопасности Гека Геладзе принял министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова, находящегося в Грузии с официальным визитом.

По информации ведомства, на встрече стороны обсудили вопросы существующего партнёрства между Грузией и Кыргызской Республикой, а также перспективы его дальнейшего углубления.

В ходе беседы также обсуждались вызовы в сфере безопасности на фоне происходящих в мире событий и важность тесного сотрудничества между структурами безопасности и правоохранительными ведомствами двух стран в этом контексте.

На встрече также было подчёркнуто значение исторического визита премьер-министра Грузии в Кыргызскую Республику, состоявшегося в июне этого года.

По словам Геки Геладзе, данный визит придаст новый импульс двусторонним отношениям между Грузией и Кыргызстаном.

Руководители двух ведомств выразили надежду, что совместными усилиями связи между Грузией и Кыргызской Республикой будут ещё больше укрепляться.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна