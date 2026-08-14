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Глава СГБ Грузии принял министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова
14.08.2026 17:51
Глава Службы государственной безопасности Гека Геладзе принял министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова, находящегося в Грузии с официальным визитом.
По информации ведомства, на встрече стороны обсудили вопросы существующего партнёрства между Грузией и Кыргызской Республикой, а также перспективы его дальнейшего углубления.
В ходе беседы также обсуждались вызовы в сфере безопасности на фоне происходящих в мире событий и важность тесного сотрудничества между структурами безопасности и правоохранительными ведомствами двух стран в этом контексте.
На встрече также было подчёркнуто значение исторического визита премьер-министра Грузии в Кыргызскую Республику, состоявшегося в июне этого года.
По словам Геки Геладзе, данный визит придаст новый импульс двусторонним отношениям между Грузией и Кыргызстаном.
Руководители двух ведомств выразили надежду, что совместными усилиями связи между Грузией и Кыргызской Республикой будут ещё больше укрепляться.
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