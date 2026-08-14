Утверждены «Правила защиты прав пассажиров железнодорожного транспорта»

14.08.2026 17:50





Приказом министра экономики и устойчивого развития Грузии утверждены «Правила защиты прав пассажиров железнодорожного транспорта». Об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития.



Согласно информации ведомства, правила будут способствовать созданию единой, эффективной и прозрачной системы защиты прав пассажиров в сфере железнодорожного транспорта, а также повышению качества обслуживания и надежности.



Надзор за соблюдением прав железнодорожных пассажиров будет осуществлять юридическое лицо публичного права — Агентство железнодорожного транспорта, которое будет консультировать пассажиров, рассматривать жалобы, а также проводить мониторинг и проверки соблюдения правил. Правила распространяются на внутренние и международные железнодорожные пассажирские перевозки, осуществляемые зарегистрированными в Грузии железнодорожными предприятиями.



В частности, правила регулируют: обязанность информировать пассажира — до начала поездки и во время поездки пассажир должен получать информацию об условиях перевозки, тарифах, расписании, перебоях, задержках и процедурах подачи жалоб;



возврат стоимости билета и изменение маршрута — если прибытие в пункт назначения задерживается на 60 минут или более, пассажир выбирает полный возврат стоимости билета либо продолжение поездки/изменение маршрута на аналогичных условиях перевозки без дополнительных расходов;



компенсация за задержку — при задержке, вызванной по вине железнодорожного предприятия, пассажир имеет право потребовать 25% стоимости билета при задержке от 60 до 120 минут и 50% — при задержке на 120 минут и более. Правила предусматривают исключительные обстоятельства, при которых обязанность выплачивать компенсацию не возникает;



помощь — при задержке более чем на 60 минут железнодорожное предприятие бесплатно предоставляет пассажиру еду и напитки, а при необходимости — временное размещение и транспорт;



вопросы, связанные с перевозкой багажа, в том числе условия компенсации в случае потери, повреждения или несвоевременной доставки багажа; возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью пассажира в результате железнодорожного происшествия, серьезного железнодорожного происшествия или инцидента;



условия обслуживания лиц с инвалидностью и ограниченной мобильностью — бронирование и приобретение билетов без дополнительной платы, бесплатная помощь на вокзале и в поезде при предварительном уведомлении не менее чем за 24 часа, компенсация за повреждение или потерю средств передвижения, а также обязательная подготовка персонала;



стандарты качества обслуживания — железнодорожное предприятие обязано установить стандарты качества обслуживания и внедрить систему управления качеством. Подача жалобы — пассажир имеет право обратиться с жалобой в железнодорожное предприятие в течение 3 месяцев с момента происшествия. Жалоба рассматривается в течение 1 месяца. Если жалоба не удовлетворена или истек срок ее рассмотрения, пассажир имеет право обратиться с жалобой в юридическое лицо публичного права — Агентство железнодорожного транспорта.



Жалоба, связанная с железнодорожным происшествием, непосредственно подается в Агентство. Надзор и исполнение — надзор за соблюдением прав железнодорожных пассажиров будет осуществлять юридическое лицо публичного права — Агентство железнодорожного транспорта. Агентство обеспечивает консультирование пассажиров, рассмотрение жалоб, мониторинг и проверку соблюдения правил. В случае выявления нарушения Агентство вправе потребовать устранить нарушение в установленный им срок, выдать письменную рекомендацию или привлечь нарушителя к административной ответственности, предусмотренной законодательством Грузии.





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