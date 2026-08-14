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В НАТО отреагировали на последние инциденты с дронами в Латвии и Румынии
14.08.2026 16:32
В НАТО, комментируя последние инциденты с дронами в Латвии и Румынии, заявили, что Альянс круглосуточно готов реагировать на угрозы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Элисон Харт, передает "Европейская правда".
"НАТО обеспечивает защиту нашего воздушного пространства. Сегодня утром мы стали свидетелями вылета итальянских истребителей Eurofighter, базирующихся в Литве, и турецких F-16 из Эстонии; один из Eurofighter сбил беспилотник в воздушном пространстве Латвии", – написала она.
Также, по словам пресс-секретаря, накануне румынские самолеты F-16 и испанские F-18 поднялись в воздух после того, как беспилотники вторглись в воздушное пространство Румынии вблизи украинской границы
"День за днём НАТО готово и способно круглосуточно реагировать на любые потенциальные угрозы, чтобы защищать нашу территорию и наш народ", – написала Гарт.
Напомним, ночью 14 августа над восточными районами Латвии была объявлена воздушная тревога, впоследствии сообщили о сбивании нарушившего границу дрона истребителем. О возможной принадлежности дрона не сообщалось, однако известно, что этой ночью украинские БПЛА в очередной раз летели атаковать российскую Усть-Лугу на побережье Финского залива.
Вооруженные силы Финляндии объявили ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива из-за возможного присутствия беспилотников.
Насколько известно, это третий случай сбивания "заблудившихся" дронов над странами Балтии истребителями НАТО. Первый произошел в мае над Эстонией, второй – над Латвией.
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