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100 млн лари на новую инфраструктуру: в 19 муниципалитетах построят 36 детских садов
14.08.2026 15:43
Муниципальный фонд развития объявил тендеры на строительство 36 новых детских садов сразу в шести регионах страны. Ориентировочная стоимость проектов — 100 млн лари.
Речь идет не просто о возведении новых зданий. В рамках закупок предусмотрены корректировка существующей детальной проектной документации и последующее выполнение строительных работ на ее основе. То есть речь идет о полноценном инфраструктурном цикле — от подготовки проектов до сдачи объектов.
Новые сады появятся в 19 муниципалитетах: Карели, Гурджаани, Сагареджо, Адигени, Гори, Каспи, Кварели, Лагодехи, Ахмета, Мартвили, Абаша, Хоби, Сигнахи, Зугдиди, Ниноцминда, Боржоми, Цалка, Самтредиа и Хони.
После завершения строительства созданная инфраструктура позволит обеспечить современными и безопасными условиями около 2 тысяч детей. И это, пожалуй, главный показатель масштаба программы: речь идет не только о квадратных метрах и строительных контрактах, а о тысячах семей, для которых качество дошкольного образования начинается с элементарного — безопасного и нормально оборудованного здания.
При этом нынешние тендеры — лишь часть более широкой программы. Фонд планирует поэтапно строить новые детские сады и в других муниципалитетах, продолжая обновление инфраструктуры дошкольного образования.
Для регионов это особенно важно. Состояние детских садов напрямую связано не только с комфортом детей, но и с возможностью родителей полноценно работать, с доступностью дошкольного образования и в конечном счете — с качеством человеческого капитала на местах. Поэтому вложения в такую инфраструктуру имеют гораздо более долгий эффект, чем кажется на этапе строительного тендера.
Теперь ключевой вопрос — насколько быстро и качественно проекты перейдут от процедур закупки к реальным строительным площадкам. 100 млн лари — серьезный объем средств, и эффективность программы будет определяться уже не количеством объявленных тендеров, а тем, сколько объектов действительно будет построено в срок и с надлежащим качеством.
Муниципальный фонд развития приглашает строительные компании с соответствующим опытом и квалификацией принять участие в объявленных тендерах.
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