МВД: в Грузии резко выросло число зарегистрированных случаев получения взяток

14.08.2026 15:33





Во II квартале 2026 года в Грузии зарегистрировали 187 случаев должностных преступлений, т.е. на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было зафиксировано 112 случаев.



По данным МВД Грузии, рост произошёл практически по всем основным видам должностных преступлений.



Что изменилось по сравнению с II кварталом 2025 года:

• Получение взяток — 33 случая против 2 годом ранее. Это в 16,5 раза больше, или рост на 1 550%.

• Дача взятки — 2 случая. Столько же было и годом ранее.

• Злоупотребление служебными полномочиями — 26 случаев, рост на 136,36%.

• Превышение служебных полномочий — 78 случаев, рост на 21,88%.

• Служебный подлог (мошенничество в госорганах) — 13 случаев, рост на 85,71%.

• Служебная халатность — 29 случаев, рост на 20,83%.

• Торговля влиянием — 3 случая, рост на 300% (вероятно с 0?!).

• Получение запрещённого законом подарка — 1 случай, рост на 100% (вероятно с 0?!).



Кроме того, во II квартале зафиксировали 2 случая принуждения к даче показаний/заключений.



При этом случаев незаконного участия чиновников в предпринимательской деятельности НЕ выявили.



Важно: речь идёт не обо всех случаях получения взяток, а только о правонарушениях, которые были выявлены и зафиксированы МВД.





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