Гиви Таргамадзе вызван на опрос в рамках текущего расследования в СГБ Грузии

07.03.2026 20:43





Гиви Таргамадзе вызван на допрос в рамках текущего расследования в Службе государственной безопасности. Об этом в ведомстве заявили Первому каналу Грузии.



Однако, как отмечает Служба государственной безопасности, связаться с Гиви Таргамадзе невозможно.



«Связаться с Гиви Таргамадзе невозможно, его телефон выключен. Надеюсь, он узнает об этом из СМИ или получит уведомление о вызове в Службу государственной безопасности в связи с сделанными им заявлениями», — заявили в ведомстве.



Ранее СГБ распространила заявление, согласно которому в последние дни различные лица публично озвучили ряд сведений о рекрутировании другими странами кадров в Грузии, в том числе включая обвинения или намеки по направлению терроризма.



Как отмечает ведомство, начато расследование и изучение содержания заявлений.



«Мы внимательно следим и изучаем содержание этих заявлений, а также мотивы их авторов, обвиняющих Грузию в подобных вопросах, особенно на фоне продолжающихся боевых действий в регионе и с учетом того факта, что ни один из авторов таких заявлений никогда не предоставлял никакой информации правоохранительным органам.



Начато расследование, и авторам заявлений будут заданы вопросы по всем направлениям, в том числе им будет предоставлена ​​возможность указать хоть на какие-то конкретные факты в рамках расследования», – говорится в заявлении СГБ.







