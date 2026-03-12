Ограбление иностранца в Тбилиси – задержаны четыре человека

Полиция задержала четырех человек по обвинению в ограблении иностранного гражданина в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Обвиняемые – жители столицы в возрасте от 18 до 24 лет. По данным следствия, они напали на 31-летнего К.К., избили, отобрали у него дорогостоящий телефон и часы, а после скрылись с места. Сумму материального ущерба оценили в 10 тыс. лари.



После нападения К.К. доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В МВД не уточняют, гражданином какой страны является пострадавший мужчина. Также неясно, когда произошло ограбление.



Следствие продолжается по статье 179 УК Грузии – ограбление, совершенное группой лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 9 лет.



