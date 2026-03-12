Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ограбление иностранца в Тбилиси – задержаны четыре человека


12.03.2026   15:36


Полиция задержала четырех человек по обвинению в ограблении иностранного гражданина в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Обвиняемые – жители столицы в возрасте от 18 до 24 лет. По данным следствия, они напали на 31-летнего К.К., избили, отобрали у него дорогостоящий телефон и часы, а после скрылись с места. Сумму материального ущерба оценили в 10 тыс. лари.

После нападения К.К. доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В МВД не уточняют, гражданином какой страны является пострадавший мужчина. Также неясно, когда произошло ограбление.

Следствие продолжается по статье 179 УК Грузии – ограбление, совершенное группой лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 9 лет.


Источник: Новости - Грузия
