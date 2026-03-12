Задержанный в Греции за шпионаж гражданин Грузии имеет связи с Ираном – СМИ

12.03.2026 15:47





Гражданин Грузии, задержанный в Греции по подозрению в шпионаже в пользу иранских спецслужб, оказался жителем муниципалитета Гардабани. Об этом сообщает грузинский проект «Студия Монитор».



По данным журналистов-расследователей, речь идет о 35-летнем Самире Г. В Гардабани репортеры поговорили с его матерью – она настаивает, что сын не имеет отношения к разведке: «Мой сын не шпион».



По словам женщины, Самир – водитель фуры и занимается международными перевозками. Она говорит, что сын поехал в Европу, чтобы навестить отца и попытаться найти работу.



Учился в шиитской медресе и жил в Иране



«Студия Монитор» выяснила, что у Самира Г. на протяжении многих лет были связи с Ираном. Журналисты пишут, что он учился в одной из шиитских медресе в Марнеули, после чего два года получал религиозное образование в иранском городе Кум – одном из главных центров шиитского богословия. Кроме того, несколько лет назад мужчина вел бизнес в Грузии вместе с гражданином Ирана: они занимались продажей иранской соли в Гардабани и Тбилиси.



Мужчина вместе с семьей пытался получить убежище в Европе: семья подала прошение в Бельгии, однако попытка закрепиться там закончилась депортацией.



«Критское мороженое хорошее»



Греческие правоохранительные органы задержали гражданина Грузии 2 марта по подозрению в шпионаже в пользу Исламской Республики Иран.



Речь идет о наблюдении за военной базой в бухте Суда на острове Крит. Она считается одним из ключевых стратегических объектов США и НАТО в Средиземном море.



Греческие СМИ утверждают, что Самир Г. жил на Крите в арендованной вилле и разговаривал по-персидски. По их данным, почти каждый разговор он начинал с фразы «На Крите мороженое вкусное». Следствие предполагает, что это могла быть кодовая фраза.



Похожие дела уже были



Это не первый подобный случай. В мае прошлого года в Греции уже задерживали двух человек, связанных с Грузией, по подозрению в шпионаже за военными объектами.



В тот же период по аналогичному обвинению был задержан и гражданин Азербайджана. Следствие рассматривает возможность связи между тем делом и нынешним задержанием.



Влияние Ирана в Грузии



«Студия Монитор» напоминает о недавнем исследовании американского Института Хадсона. В нем говорится, что Иран «системно и организованно» расширяет свое влияние в Грузии.



Согласно исследованию, особое внимание Тегеран уделяет шиитскому населению – прежде всего этническим азербайджанцам, проживающим в регионе Квемо-Картли.



Публикация института появилась на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Спустя несколько дней Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии объявила о начале расследования по факту «содействия враждебной деятельности иностранного государства или иностранной организации».



По делу в СГБ опросили ряд политиков и экспертов. Среди них оппозиционер Губаз Саникидзе, экс-министр обороны Тина Хидашели, соавтор исследования Георгий Канделаки, бывший депутат Гиви Таргамадзе и другие.



Вопросы следователей касались, как отчета Института Хадсона, так и различных комментариев этих людей по Ирану для грузинских СМИ.



Реакция спецслужб Грузии



СГБ Грузии отказалась комментировать задержание в Греции. На вопрос журналистов о том, попадал ли задержанный в поле зрения грузинских спецслужб ранее, в ведомстве ответили:



«Вы запрашиваете разведывательную информацию, что несерьезно. Так же как и вопрос о том, изучаем ли мы уголовное дело, которое находится в производстве греческих правоохранительных органов».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





