Итоги работы Следственной службы Минфина Грузии за 2025 год

13.04.2026 20:00





Следственная служба Министерства финансов Грузии подвела итоги работы за 2025 год. В отчётный период ведомство раскрыло масштабные нарушения, добилось крупных изъятий контрафактной продукции и ареста имущества на десятки миллионов лари.



Основные показатели уголовного производства



В 2025 году в производстве службы находилось 1 909 уголовных дел.



Ключевые результаты:

• начато уголовное преследование в отношении 1 349 человек;

• в суд направлено 931 дело;

• меры пресечения применены к 554 лицам;

• расследование прекращено по 344 делам.



Арестованное и конфискованное имущество



Общий объём арестованного и конфискованного имущества составил десятки миллионов лари:

• недвижимость: арестовано 3 857 236 кв. м (предварительная стоимость — 79 784 745 лари);

• движимое имущество: арестовано 154 единицы на сумму 7 618 121 лари;

• конфискованное имущество: в пользу госбюджета передано активов на 40 563 637 лари.



Изъятия подакцизных товаров и драгоценных металлов



Служба выявила и изъяла значительные объёмы незаконной продукции:

• табачные изделия: 986 182 пачки сигарет (6 167 987 лари);

• алкоголь: 79 964 бутылки (11 302 786 лари);

• золото: 30 466 граммов (6 201 546 лари).



Борьба с фальшивомонетничеством



В 2025 году из оборота изъяты следующие объёмы поддельной валюты:

• доллары США — 220 300;

• евро — 6 050;

• лари — 1 200.





