Итоги работы Следственной службы Минфина Грузии за 2025 год


13.04.2026   20:00


Следственная служба Министерства финансов Грузии подвела итоги работы за 2025 год. В отчётный период ведомство раскрыло масштабные нарушения, добилось крупных изъятий контрафактной продукции и ареста имущества на десятки миллионов лари.

Основные показатели уголовного производства

В 2025 году в производстве службы находилось 1 909 уголовных дел.

Ключевые результаты:
• начато уголовное преследование в отношении 1 349 человек;
• в суд направлено 931 дело;
• меры пресечения применены к 554 лицам;
• расследование прекращено по 344 делам.

Арестованное и конфискованное имущество

Общий объём арестованного и конфискованного имущества составил десятки миллионов лари:
• недвижимость: арестовано 3 857 236 кв. м (предварительная стоимость — 79 784 745 лари);
• движимое имущество: арестовано 154 единицы на сумму 7 618 121 лари;
• конфискованное имущество: в пользу госбюджета передано активов на 40 563 637 лари.

Изъятия подакцизных товаров и драгоценных металлов

Служба выявила и изъяла значительные объёмы незаконной продукции:
• табачные изделия: 986 182 пачки сигарет (6 167 987 лари);
• алкоголь: 79 964 бутылки (11 302 786 лари);
• золото: 30 466 граммов (6 201 546 лари).

Борьба с фальшивомонетничеством

В 2025 году из оборота изъяты следующие объёмы поддельной валюты:
• доллары США — 220 300;
• евро — 6 050;
• лари — 1 200.


