Еще двое задержаны за причинение вреда курьеру «Glovo»

14.08.2026 11:02





Сотрудники Главного управления Ваке-Сабуртало Департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц, двух несовершеннолетних. Информацию о этом распространяет Министерство ВД.



«Следствием установлено, что 7 августа текущего года на проспекте Казбеги в Тбилиси обвиняемые словесно и физически оскорбили курьера компании «Glovo» и скрылись с места происшествия.



В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители на следующий день после произошедшего задержали 3 лица, а ещё двое обвиняемых, которые скрывались, были задержаны 13 августа.



Следствие ведется по статье 118 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет», - говорится в информации.





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