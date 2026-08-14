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Еще двое задержаны за причинение вреда курьеру «Glovo»
14.08.2026 11:02
Сотрудники Главного управления Ваке-Сабуртало Департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц, двух несовершеннолетних. Информацию о этом распространяет Министерство ВД.
«Следствием установлено, что 7 августа текущего года на проспекте Казбеги в Тбилиси обвиняемые словесно и физически оскорбили курьера компании «Glovo» и скрылись с места происшествия.
В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители на следующий день после произошедшего задержали 3 лица, а ещё двое обвиняемых, которые скрывались, были задержаны 13 августа.
Следствие ведется по статье 118 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет», - говорится в информации.
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