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Двое задержаны в Квемо-Картли за мошенничество с ломбардными займами
14.08.2026 15:15
Полиция Квемо-Картли задержала четырех человек по обвинению в мошенничестве с ломбардными займами. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, задержанные обманывали микрофинансовые организации в Рустави и Гардабани, сдавая туда фальшивое золото.
Нанесенный ущерб оценивают почти в 60 тыс. лари ($23 тыс.).
В ходе обыска принадлежащих задержанным автомобиля и жилого дома правоохранители изъяли незаконно полученную денежную сумму в качестве вещдока.
Следствие продолжается по подпункту «а» части 2 и подпункту «б» части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы.
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