Автопарки Батуми и Кобулети пополнились 18 новыми автобусами


21.02.2026   23:31


Муниципальные автопарки Батуми и Кобулети получили 18 новых автобусов, соответствующих современным стандартам.

8 из этих автобусов будут переданы Кобулети.

Развитие общественного транспорта остаётся одним из приоритетов региона.

В рамках этого направления муниципальным автопаркам Батуми и Кобулети переданы 18 новых автобусов, что обеспечит жителям более комфортное и безопасное передвижение.

В частности:
▪️ Автопарк Батуми пополнился 10 автобусами длиной 12 метров
▪️ Кобулети получил 8 новых автобусов

Развитие транспортной системы является частью долгосрочной стратегии региона. Власти заявляют, что модернизация инфраструктуры и обновление подвижного состава будут продолжены, чтобы обеспечить соответствие муниципального транспорта современным стандартам.


