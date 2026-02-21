Автопарки Батуми и Кобулети пополнились 18 новыми автобусами

Муниципальные автопарки Батуми и Кобулети получили 18 новых автобусов, соответствующих современным стандартам.



8 из этих автобусов будут переданы Кобулети.



Развитие общественного транспорта остаётся одним из приоритетов региона.



В рамках этого направления муниципальным автопаркам Батуми и Кобулети переданы 18 новых автобусов, что обеспечит жителям более комфортное и безопасное передвижение.



В частности:

▪️ Автопарк Батуми пополнился 10 автобусами длиной 12 метров

▪️ Кобулети получил 8 новых автобусов



Развитие транспортной системы является частью долгосрочной стратегии региона. Власти заявляют, что модернизация инфраструктуры и обновление подвижного состава будут продолжены, чтобы обеспечить соответствие муниципального транспорта современным стандартам.





