В Ткибули, в селе Курса, сошёл оползень — проводится эвакуация населения
12.03.2026 12:12
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, в муниципалитете Ткибули, в селе Курса, сошёл оползень.
По сведениям ведомства, на месте стихийного бедствия мобилизованы представители различных подразделений Министерство внутренних дел Грузии, а также соответствующая техника.
«Пожарные-спасатели в активном режиме проводят работы, и осуществляется эвакуация местного населения с целью перевода их в безопасное место.
На данном этапе информация о пострадавших не распространялась.
Призываем жителей, находящихся в селе Курса, воздержаться от передвижения и подчиняться указаниям представителей Министерства внутренних дел, находящихся на месте», — говорится в информации.
По данным Национального агентства окружающей среды Грузии, на месте находятся три группы геологов агентства, чтобы оперативно оценить сложившуюся ситуацию.
