Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Ткибули, в селе Курса, сошёл оползень — проводится эвакуация населения


12.03.2026   12:12


По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, в муниципалитете Ткибули, в селе Курса, сошёл оползень.

По сведениям ведомства, на месте стихийного бедствия мобилизованы представители различных подразделений Министерство внутренних дел Грузии, а также соответствующая техника.

«Пожарные-спасатели в активном режиме проводят работы, и осуществляется эвакуация местного населения с целью перевода их в безопасное место.

На данном этапе информация о пострадавших не распространялась.

Призываем жителей, находящихся в селе Курса, воздержаться от передвижения и подчиняться указаниям представителей Министерства внутренних дел, находящихся на месте», — говорится в информации.

По данным Национального агентства окружающей среды Грузии, на месте находятся три группы геологов агентства, чтобы оперативно оценить сложившуюся ситуацию.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна