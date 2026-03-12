В Ткибули, в селе Курса, сошёл оползень — проводится эвакуация населения

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, в муниципалитете Ткибули, в селе Курса, сошёл оползень.



По сведениям ведомства, на месте стихийного бедствия мобилизованы представители различных подразделений Министерство внутренних дел Грузии, а также соответствующая техника.



«Пожарные-спасатели в активном режиме проводят работы, и осуществляется эвакуация местного населения с целью перевода их в безопасное место.



На данном этапе информация о пострадавших не распространялась.



Призываем жителей, находящихся в селе Курса, воздержаться от передвижения и подчиняться указаниям представителей Министерства внутренних дел, находящихся на месте», — говорится в информации.



По данным Национального агентства окружающей среды Грузии, на месте находятся три группы геологов агентства, чтобы оперативно оценить сложившуюся ситуацию.





