Миграционная служба задержана 31 иностранца
12.03.2026 12:16
В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальные меры по контролю за миграцией. В результате комплексных мер были задержаны 31 иностранный гражданин, в том числе граждане Индии, Турции, Узбекистана, Кении, Пакистана, Китая, Беларуси и Казахстана.
В рамках принятых мер сотрудники департамента проверяли конкретные места и объекты различного назначения с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
Было установлено, что задержанные лица находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
В настоящее время задержанные находятся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведется соответствующая процедура по их высылке из страны.
