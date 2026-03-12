Миграционная служба задержана 31 иностранца

12.03.2026 12:16





В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальные меры по контролю за миграцией. В результате комплексных мер были задержаны 31 иностранный гражданин, в том числе граждане Индии, Турции, Узбекистана, Кении, Пакистана, Китая, Беларуси и Казахстана.



В рамках принятых мер сотрудники департамента проверяли конкретные места и объекты различного назначения с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



Было установлено, что задержанные лица находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время задержанные находятся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведется соответствующая процедура по их высылке из страны.





