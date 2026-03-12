|
В Кахети загорелся автомобиль полиции
12.03.2026 15:39
В Кахети загорелся служебный автомобиль Toyota Hilux, принадлежавший полицейскому.
Инцидент произошел с начальником одного из региональных полицейских участков, который ехал на служебном автомобиле по личным делам.
Пожар был замечен очевидцами, которые вовремя его потушили.
Очевидцы говорят о попытке поджечь автомобиль. По их словам, человек в маске поджег машину и скрылся с места происшествия, после чего сотрудники правоохранительных органов провели полицейский рейд и вызвали местных жителей на допрос.
Министерство внутренних дел заявляет, что Toyota Hilux загорелась из-за технической неисправности, попытки поджечь ее не было.
По данным ведомства, начато расследование инцидента по статье 187 Уголовного кодекса, которая касается повреждения или уничтожения чужого имущества.
