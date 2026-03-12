Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кахети загорелся автомобиль полиции


12.03.2026   15:39


В Кахети загорелся служебный автомобиль Toyota Hilux, принадлежавший полицейскому.

Инцидент произошел с начальником одного из региональных полицейских участков, который ехал на служебном автомобиле по личным делам.

Пожар был замечен очевидцами, которые вовремя его потушили.

Очевидцы говорят о попытке поджечь автомобиль. По их словам, человек в маске поджег машину и скрылся с места происшествия, после чего сотрудники правоохранительных органов провели полицейский рейд и вызвали местных жителей на допрос.

Министерство внутренних дел заявляет, что Toyota Hilux загорелась из-за технической неисправности, попытки поджечь ее не было.

По данным ведомства, начато расследование инцидента по статье 187 Уголовного кодекса, которая касается повреждения или уничтожения чужого имущества.


