Саломе Зурабишвили примет участие в Global Europe Forum 2026 в Брюсселе

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в Global Europe Forum 2026 в Брюсселе 13 января, который будет посвящен вопросам безопасности Европы.



По информации пресс-службы, Саломе Зурабишвили уже направилась в Брюссель.



«В форуме «Свобода в наступлении: борьба за безопасную Европу», организованном Renew Europeis, также примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На форуме будут обсуждаться пути защиты европейской безопасности и демократических ценностей на фоне современных глобальных вызовов.



В рамках форума президент Зурабишвили примет участие в панельной дискуссии «Щит демократии», посвященной защите демократических институтов и свободы медиа. В числе участников дискуссии будут: европарламентарий Натали Луазо, исследователь Стэнфордского университета Маридже Шааке и представитель организации «Репортеры без границ».



Модератором дискуссии будет старший корреспондент по вопросам ЕС и НАТО Терри Шульц. В рамках форума запланированы двусторонние встречи высокого уровня и интервью с представителями международных СМИ», - говорится в информации.





