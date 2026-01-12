Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили примет участие в Global Europe Forum 2026 в Брюсселе


12.01.2026   11:15


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в Global Europe Forum 2026 в Брюсселе 13 января, который будет посвящен вопросам безопасности Европы.

По информации пресс-службы, Саломе Зурабишвили уже направилась в Брюссель.

«В форуме «Свобода в наступлении: борьба за безопасную Европу», организованном Renew Europeis, также примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На форуме будут обсуждаться пути защиты европейской безопасности и демократических ценностей на фоне современных глобальных вызовов.

В рамках форума президент Зурабишвили примет участие в панельной дискуссии «Щит демократии», посвященной защите демократических институтов и свободы медиа. В числе участников дискуссии будут: европарламентарий Натали Луазо, исследователь Стэнфордского университета Маридже Шааке и представитель организации «Репортеры без границ».

Модератором дискуссии будет старший корреспондент по вопросам ЕС и НАТО Терри Шульц. В рамках форума запланированы двусторонние встречи высокого уровня и интервью с представителями международных СМИ», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна