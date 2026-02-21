Суд заключил под стражу руководителя компаний, поставлявших армии токсичную еду

21.02.2026 22:55





Руководитель компаний «Батоно» и «Кула» Иванэ Гоглидзе помещен под стражу, в качестве меры пресечения. Ему предъявлено обвинение по статье 197 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за фальсификацию пищевой продукции, способную создать угрозу жизни и здоровью человека. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.



Как сообщили ранее в Следственной службе Министерства финансов, продукты питания, поставлявшиеся армии и полиции упомянутыми компаниями, были непригодны к употреблению. Следствие утверждает, что пища была настолько токсичной, что даже проведение экспертизы оказалось невозможным, поскольку представляло угрозу для жизни эксперта.



Иванэ Гоглидзе своей вины не признает и требовал освободить его под залог в размере 500 тысяч лари, однако суд избрал ему меру пресечения в виде предварительного заключения.



Гоглидзе утверждал, что кадры, на которых запечатлена токсичная еда, были сняты на его предприятии во время проведения ремонтных работ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





