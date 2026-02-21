|
|
|
Отар Парцхаладзе: сделаю всё для укрепления братских отношений между грузинским и русским народами
21.02.2026 22:59
Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе в интервью российскому государственному изданию «Московский комсомолец» заявил, что готов сделать всё «для укрепления братских отношений между грузинским и русским народами». Что касается дела против него, он называет его «сфабрикованным по заказу иностранных кураторов».
«Меня преследуют по сфабрикованным преступлениям, за то, чего я не совершал, пытаясь лишить меня исторической Родины. Международные преступные сообщества объявили на меня охоту. Я не боюсь. Всё это как нельзя лучше доказывает праведность выбранного мной пути. Я готов положить свою жизнью, во имя счастливого будущего наших детей.
Настало время оставить в прошлом былые обиды, которые созданы врагами нашего народа, и двигаться вперед. Народу Грузии необходимо открыть глаза и понять, кто действует в его интересах, а кто плетет интриги, обслуживая иностранных хозяев, разрушая нашу самобытность, уклад и единство. Так мы сможем сохранить свой суверенитет, свои традиции и веру.
Я проделал долгий и опасный путь во имя служения своей Родине — Грузии. И сегодня я оказался в той самой точке откуда, я знаю, начнется новая страница в отношениях между братскими народами. Мы живем в непростое время. Время, когда старые раны еще не успели как следует затянуться, а жизнь уже бросает нам новые вызовы.
И, как мы могли убедиться на своих собственных ошибках, так и на ошибках наших ближайших соседей — вариантов ответов у нас только два», — отметил он.
Напомним, бывшего генпрокурора Отара Романова-Парцхаладзе обвиняют в организации заказного убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе. Ему предъявлено обвинение по статье 109 УК Грузии, предусматривающей организацию умышленного убийства по найму. Кроме того, Парцхаладзе предъявлены обвинения по делу о так называемых колл-центрах.
В отношении Парцхаладзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна