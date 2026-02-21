Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол Японии в Грузии посетил Батумский госуниверситет


21.02.2026   23:48


Государственный университет Батуми имени Шота Руставели посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Грузии Ишидзука Хидэки.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между двумя странами и подчеркнули значение грузино-японских отношений в сфере образования и науки.

Рассмотрены действующие связи БГУ с Токийским технологическим университетом и Токийским столичным университетом, а также намечены планы по расширению партнёрства с другими вузами Японии.

В рамках визита Посольство Японии передало университету около 100 книг — учебники и научные издания по японскому языку, культуре, истории и странам Востока.

Литература размещена в библиотеке БГУ и будет доступна студентам и преподавателям.

Посол также вручил ректору университета сертификат Фонда Nippon.

Программа передачи книг реализуется при финансовой поддержке Tokyo Foundation и Nippon Foundation.

Сотрудничество между Грузией и Японией в образовательной сфере продолжает укрепляться.


