Посол Японии в Грузии посетил Батумский госуниверситет
21.02.2026 23:48
Государственный университет Батуми имени Шота Руставели посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Грузии Ишидзука Хидэки.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между двумя странами и подчеркнули значение грузино-японских отношений в сфере образования и науки.
Рассмотрены действующие связи БГУ с Токийским технологическим университетом и Токийским столичным университетом, а также намечены планы по расширению партнёрства с другими вузами Японии.
В рамках визита Посольство Японии передало университету около 100 книг — учебники и научные издания по японскому языку, культуре, истории и странам Востока.
Литература размещена в библиотеке БГУ и будет доступна студентам и преподавателям.
Посол также вручил ректору университета сертификат Фонда Nippon.
Программа передачи книг реализуется при финансовой поддержке Tokyo Foundation и Nippon Foundation.
Сотрудничество между Грузией и Японией в образовательной сфере продолжает укрепляться.
