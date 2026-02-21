Посол Японии в Грузии посетил Батумский госуниверситет

21.02.2026 23:48





Государственный университет Батуми имени Шота Руставели посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Грузии Ишидзука Хидэки.



В ходе встречи стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между двумя странами и подчеркнули значение грузино-японских отношений в сфере образования и науки.



Рассмотрены действующие связи БГУ с Токийским технологическим университетом и Токийским столичным университетом, а также намечены планы по расширению партнёрства с другими вузами Японии.



В рамках визита Посольство Японии передало университету около 100 книг — учебники и научные издания по японскому языку, культуре, истории и странам Востока.



Литература размещена в библиотеке БГУ и будет доступна студентам и преподавателям.



Посол также вручил ректору университета сертификат Фонда Nippon.



Программа передачи книг реализуется при финансовой поддержке Tokyo Foundation и Nippon Foundation.



Сотрудничество между Грузией и Японией в образовательной сфере продолжает укрепляться.





