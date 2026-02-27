Число студентов, принимаемых в государственные университеты в 2026-2027 учебном году, увеличилось

27.02.2026 15:11





Общее количество студентов, которые должны быть приняты в государственные университеты в 2026-2027 учебном году, увеличилось.



Соответствующее изменение внесено в постановление правительства от 12 февраля о количестве студентов, принимаемых на программы в государственные университеты, и квотах распределения между учебными заведениями.



Согласно новому документу, количество студентов, принимаемых на программы бакалавриата и одноступенчатые образовательные программы в масштабе всей страны, определено на уровне 21 574 вместо 21 300.



Что касается магистерских программ, то, согласно документу, количество мест для приема составит 3335 вместо 3233.



Согласно постановлению, допускаются исключения из количества принимаемых студентов.





