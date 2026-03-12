ЕС готов привлечь к ответственности лиц, ответственных за демократический откат и нарушения прав человека в Грузии

12.03.2026 12:15





Европейский союз осуждает политические репрессии, в том числе против оппозиционных лидеров, журналистов и гражданских активистов, и призывает правительство немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных лиц, — заявил на дебатах о Грузии в Европейскрм парламенте еврокомиссар Вопке Хукстра, отметив, что выступает от имени Верховного представителя Европейский союз по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.



Также ЕС призывает правительство Грузии соблюдать основные принципы демократии, ключевой частью которых является политический плюрализм.



По его словам, в конечном итоге Европейский союз остаётся готовым привлечь к ответственности тех, кто ответственен за «существенный демократический откат» и нарушения прав человека в Грузии.



«Ситуация с правами человека в Грузии, как отмечали многие, продолжает ухудшаться. Правительство Грузии сознательно ведёт страну к автократии, разрушая базовые демократические принципы и международные стандарты прав человека.



Недавние законы, ограничивающие иностранное финансирование и политическую активность, наряду с насилием против демонстрантов, арестами журналистов, активистов и оппозиционных фигур, очень ясно показывают, что правительство игнорирует верховенство закона, демократию и фундаментальные свободы. Это не то, чего ожидает Европейский союз и, что ещё важнее, грузины от правительства, которое всё ещё утверждает, что стремится к членству в ЕС.



Поэтому мой первый месседж правительству Грузии: с подобными действиями и такими законами у Грузии нет жизнеспособного пути к членству в Европейском союзе. Ни к 2030 году, как утверждает правительство, ни вообще, если этот курс будет продолжаться.



В рамках международного права Грузия обязана уважать, защищать и обеспечивать права человека и фундаментальные свободы. Однако то, что мы видим, — это систематические атаки на демократические институты и серьёзные, неоправданные и незаконные ограничения этих прав.



Во-вторых, Европейский союз выражает солидарность со всеми, кто был незаконно задержан, подвергся жестокому обращению и был заключён под стражу в течение последних двух лет, в том числе с Элене Хоштария.



Европейский союз осуждает политические репрессии, в том числе против оппозиционных лидеров, журналистов и гражданских активистов, и призывает правительство немедленно и безусловно освободить всех незаконно задержанных лиц.



Пытки и жестокое обращение полностью запрещены международным правом, и безнаказанность за нарушения, совершённые правоохранительными органами, должна быть прекращена. Оппозиционные лидеры сталкиваются с насилием и арестами, а также приближается их конституционный запрет. Подобная репрессивная тактика напоминает методы авторитарных стран, направленные на то, чтобы заставить замолчать инакомыслящих и политических оппонентов.



Европейский союз призывает правительство Грузии соблюдать основные принципы демократии, ключевой частью которых является политический плюрализм.



В конечном итоге Европейский союз остаётся готовым привлечь к ответственности тех, кто ответственен за значительный демократический откат и нарушения прав человека в Грузии. На прошлой неделе вы приняли решение приостановить безвизовый режим для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов Грузии. И это является ответом на преднамеренные и постоянные нарушения Грузией обязательств в сфере демократии и фундаментальных прав, которые она взяла на себя при получении безвизового режима», — заявил Хукстра.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





