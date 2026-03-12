Папуашвили: Европарламент приближается к съезду народных депутатов Советского Союза

12.03.2026 12:39





По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, то, что он услышал вчера, по содержанию и эстетике напоминало съезд народных депутатов Советского Союза.



«То, что я услышал вчера, по содержанию и эстетике было повторением съезда народных депутатов Советского Союза. Иначе это назвать нельзя. Фактически процесс советизации Европарламента подходит к завершению», — заявил Папуашвили, комментируя дебаты, состоявшиеся в Европарламенте.



По его словам, грузины должны знать, что сегодня Европарламент по своим ценностям всё больше приближается к съезду народных депутатов СССР.



«Те, кто помнит, по интонации и тональности, вероятно, вспомнили съезд народных депутатов, состоявшийся в Москве в 1989 году после трагедии 9 апреля в Тбилиси, где нас, грузин, оскорбляли, поносили, нападали на нас депутаты, представлявшие различные союзные республики. Именно это мы увидели вчера. Если посмотреть даже на фамилии — представители советского лагеря, члены советской номенклатуры. Госпожа Раса Юкнявичене, которая, к тому же, отличается фашистскими заявлениями в адрес грузин. Напомню, она использует такие термины, как «инфекция», «виноват народ». Это обычная фашистская терминология, которую она применяет в отношении грузин. Напомню также, что 4 октября госпожа Юкнявичене поощряла и поддерживала насильственное свержение власти, как и другие подобные депутаты из братских балтийских стран.



Вот что мы получили. Мы хотели Брюссель, основанный на ценностях, а получили съезд народных депутатов Советского Союза, который всё больше возвращается к истории СССР. Пока это примерно период 1989 года, когда идёт «перестройка» Михаила Горбачева — они пока на уровне «перестройки», но тенденция такова, что будут двигаться всё дальше назад, вероятно, к Леониду Брежневу. Поэтому грузины должны знать, что сегодня Европарламент по своей эстетике, содержанию и ценностям всё больше напоминает съезд народных депутатов Советского Союза», — заявил Папуашвили.



Кроме того, по словам Шалвы Папуашвили, позорно, когда дебаты посвящаются человеку, которого он называет насильником, и пытаются его героизировать.



«Что касается второго вопроса, связанного с Элене Хоштария, то это также подтверждает те выводы, о которых я говорил, сравнивая происходящее со съездом народных депутатов. Позорно, когда дебаты посвящают человеку, применявшему насилие, и пытаются его героизировать. Напомню, Хоштария — это человек, которая сама признавала, и не только признавала: в её офисе были обнаружены «коктейли Молотова», фейерверки и другие средства насилия. Она признала, что покупала эти фейерверки и раздавала их, которыми поджигали здание парламента Грузии, которыми целенаправленно бросали в полицейских, бросали «коктейли Молотова». Она признала, что стояла за этим и покупала всё это. Сегодня этому человеку посвящают резолюцию. Это показывает, что это собрание полностью утратило ценностную линию, которая должна быть у любого демократического института», — заявил Шалва Папуашвили.







