Маркета Грегорова: заключение Элене Хоштария – шаг в сторону демократического отката в Грузии
12.03.2026 15:28
Депутат Европарламента Маркета Грегорова призвала ЕС принять санкции в отношении ответственных за откат демократии в Грузии. Во время выступления на дебатах «Дело Элене Хоштария и политические заключённые при режиме »Грузинской мечты»» европарламентарий заявила:
«Задержание и заключение лидера партии Дроа Элене Хоштария – ещё один шаг в сторону демократического отката в Грузии. Элене задержали за написание протестных лозунгов против правящей партии, и теперь ей грозят годы тюрьмы в случае признания виновной. Она одна из многих людей, которые стали частью политически мотивированных процессов.
Европейский союз должен наконец ответить целенаправленными санкциями против тех, кто за это отвечает. И меня не волнует, что две страны-члена блокируют это в Совете. А остальные 25 стран? Разве они не могут ввести санкции? Что им мешает?
В противном случае молчание и бездействие лишь усиливают антидемократические силы и посылают опасный сигнал о том, что репрессии против граждан в стране-кандидате могут оставаться без ответа», — заявила Грегорова.
