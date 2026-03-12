Маркета Грегорова: заключение Элене Хоштария – шаг в сторону демократического отката в Грузии

Депутат Европарламента Маркета Грегорова призвала ЕС принять санкции в отношении ответственных за откат демократии в Грузии. Во время выступления на дебатах «Дело Элене Хоштария и политические заключённые при режиме »Грузинской мечты»» европарламентарий заявила:



«Задержание и заключение лидера партии Дроа Элене Хоштария – ещё один шаг в сторону демократического отката в Грузии. Элене задержали за написание протестных лозунгов против правящей партии, и теперь ей грозят годы тюрьмы в случае признания виновной. Она одна из многих людей, которые стали частью политически мотивированных процессов.



Европейский союз должен наконец ответить целенаправленными санкциями против тех, кто за это отвечает. И меня не волнует, что две страны-члена блокируют это в Совете. А остальные 25 стран? Разве они не могут ввести санкции? Что им мешает?



В противном случае молчание и бездействие лишь усиливают антидемократические силы и посылают опасный сигнал о том, что репрессии против граждан в стране-кандидате могут оставаться без ответа», — заявила Грегорова.





