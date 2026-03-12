Еврокомиссар: при нынешнем курсе Грузии не войти в ЕС ни к 2030-му, ни когда-либо

12.03.2026 16:03





Грузия не сможет стать членом Европейского союза, если нынешний политический курс ее властей сохранится. Об этом заявил еврокомиссар Вопке Хукстра, выступая в среду в Европарламенте на дебатах перед голосованием по резолюции «Дело Элене Хоштария и политических заключенных при режиме «Грузинской мечты»».



«Мой посыл правительству Грузии таков: при подобных действиях и подобных законах у страны действительно нет жизнеспособного пути к членству в Европейском союзе. Ни к 2030 году, как утверждает правительство, ни когда-либо, если этот курс будет продолжаться», – заявил еврокомиссар, выступаюзий от имени главы европейской дипломатии Каи Каллас.



По его словам, ситуация с правами человека в Грузии продолжает ухудшаться, а действия властей свидетельствуют о сознательном отходе от демократических принципов.



«Ситуация с правами человека в Грузии продолжает ухудшаться. Грузинское правительство целенаправленно ведет страну к автократии, подрывая основные демократические принципы и международные стандарты в области прав человека», – сказал Хукстра.



Он указал, что недавно принятые в Грузии законы, ограничивающие иностранное финансирование и политическую активность, вместе с применением силы против демонстрантов и арестами журналистов, активистов и оппозиционных политиков демонстрируют игнорирование принципа верховенства права.



«Это не то, чего ожидает Евросоюз и, что более важно, грузины от правительства, которое все еще делает вид, что стремится к членству в ЕС», – подчеркнул еврокомиссар.



Хукстра также заявил, что ЕС осуждает политические преследования в Грузии.



«Евросоюз осуждает политические репрессии, в том числе против оппозиционных лидеров, журналистов и гражданских активистов, и призывает правительство немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных», – сказал он.



По словам еврокомиссара, применяемые властями методы напоминают практику авторитарных государств:



«Подобная репрессивная тактика напоминает ту, которую используют авторитарные государства для подавления инакомыслия и политических оппонентов».



Он также подчеркнул, что пытки и жестокое обращение категорически запрещены международным правом, а безнаказанность за нарушения со стороны правоохранительных органов должна быть прекращена.



Еврокомиссар добавил, что Евросоюз остается готовым привлекать к ответственности лиц, причастных к демократическому откату и нарушениям прав человека в Грузии.



Он напомнил, что задействованная на прошлой неделе приостановка безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии «стала ответом на преднамеренные и систематические нарушения Грузией обязательств в сфере демократии и фундаментальных прав».



Голосование по резолюции состоится в Европарламенте сегодня, 12 марта.



Письмо Хоштария из тюрьмы



Во время вчерашних дебатов в ЕП зачитали письмо Элене Хоштария, именем которой озаглавили документ. В нем оппозиционерка поблагодарила депутатов за поддержку и заявила, что Грузия «переживает один из самых трудных периодов в новейшей истории», а ее граждане ведут «борьбу за защиту своего достоинства и европейского выбора». Одновременно Хоштария призвала членов ЕП не позволить правительству «Грузинской мечты» использовать политзаключенных «в качестве заложников для торга».



Дело Хоштария



46-летняя Элене Хоштария – основательница партии «Дроа», бывший депутат парламента Грузии и мать четырех детей. Она уже седьмой месяц остается в тюрьме, ожидая приговора по делу о порче предвыборного баннера мэра Тбилиси Кахи Каладзе: оппозиционерка написала на плакате маркером «русская мечта».



Хоштария задержали в сентябре прошлого года по обвинению в «повреждении или уничтожении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб». Санкция статьи предусматривает штраф или от одного до пяти лет лишения свободы.



Позднее против Хоштария и еще семи оппозиционных политиков возбудили другое уголовное дело – по статьям о «саботаже» и «содействии враждебной деятельности иностранного государства». Следствие полагает, что оппозиционеры совершили преступления, добивались введения западных санкций против грузинских чиновников и участвовали в протестах после спорных парламентских выборов осенью 2024 года. По этому делу Хоштария грозит до 15 лет лишения свободы.



Критики власти считают политическими заключенными Хоштария и еще более сотни человек, задержанных на фоне антиправительственных протестов последних лет.



Позиция «Грузинской мечты» по резолюции



Власти Грузии, несмотря на напряженные отношения с Брюсселем и приостановку переговоров до 2028 года, официально заявляют о цели вступить в ЕС к 2030 году. Премьер Ираклий Кобахидзе считает этот срок достижимым, ожидая изменения позиции ЕС, который ранее приостановил процесс из-за «регресса» демократии.



В правящей «Грузинской мечте» заявляют, что резолюции Европарламента с осуждением их курса «ничего не стоят». Рассматриваемый в настоящее время документ в Тбилиси назвали «позорным», а его авторов сравнили с «советскими аппаратчиками».





