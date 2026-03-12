Грузию посетил поддерживающий российское вторжение в Украину председатель Муфтията Дагестана

В Грузию прибыл председатель Муфтията Республики Дагестан Мурад Исмаилов. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Исмаилов отметил, что его лично встретил муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов.



«Искренне благодарим за тёплый приём, внимание и братское отношение», — написал Исмаилов.



Кто такой Мурад Исмаилов?

Мурад Исмаилов был назначен председателем Муфтията Дагестана в январе текущего года. Ранее он занимал должность заместителя муфтия.



За день до назначения на новую должность Исмаилов принял участие в проводах бойцов спецназа Управления Росгвардии по Республике Дагестан из подразделений ОМОН и СОБР, «отбывающих на выполнение служебно-боевых задач в зону СВО» (так в России называют вторжение в Украину).



«Он отметил значимость несения службы по защите границ и безопасности своей Родины, назвав это высокой ответственностью и испытанием», — говорилось в сообщении.



Сразу после назначения Исмаилов отправился на аннексированные Россией территории Украины «с очередной партией гуманитарной помощи». В частности, он посетил воюющий в Украине добровольческий батальон «Каспий».



До визита в Грузию Исмаилов побывал в балканских странах — Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине.



Российские исламские религиозные лидеры, включая представителей муфтиятов Северного Кавказа, публично поддерживают войну против Украины, называя её «оборонительной» и оправдывая действия российской армии.





«Какая война, какая Украина?»

«Эхо Кавказа» связалось с муфтием Восточной Грузии Этибаром Эминовым, встретившим Исмаилова. Эминов ранее присутствовал на ифтаре, организованном грузинским премьером Ираклием Кобахидзе для мусульманской общины.



Эминов утверждает, что Исмаилов уже покинул Грузию, а визит носил исключительно религиозный характер и был связан со священным месяцем Рамадан.



На вопрос о поддержке Исмаиловым войны в Украине Эминов ответил: «Какая война, какая Украина? Мы же в Грузии — что вы ищете? Любой мусульманин из любого государства может прийти в гости к мусульманам. (Тем более) в священный месяц Рамадан».



Сам Мурад Исмаилов об итогах визита в Грузию и проведенных встречах пока не сообщал.





