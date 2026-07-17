МИД Литвы: ЕС готов работать с Сирией над отменой решений режима Асада по Грузии

17.07.2026 19:33





ЕС и его государства-члены готовы работать с парламентом Сирии для отмены принятых при Асаде решений, которые нарушают территориальную целостность Грузии и Украины.



Об этом говорится в заявлении, распространённом Министерством иностранных дел Литвы.



«Евросоюз и его государства-члены готовы работать с Народным собранием [парламентом] Сирии для достижения общих целей, в том числе для соблюдения международного права и Устава ООН путём отмены решений, принятых при Асаде, которыми было признано нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии», - говорится в заявлении.





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