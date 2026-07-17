Саакашвили: Муртаза Зоделава срочно перевели в «Вивамед» из-за тяжелого состояния здоровья

17.07.2026 19:36





Нашего соратника и просто очень хорошего человека Муртаза Зоделава срочно перевели в «Вивамед» из-за тяжелого состояния здоровья - выяснилось, что в соседней со мной камере он дважды перенес инсульт, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальной сети.



По его словам, «местным палачам» было известно, что здоровью Муртаза Зоделава угрожает опасность, однако они игнорировали эту угрозу.



«Нашего соратника и просто очень хорошего человека Муртаза Зоделава срочно перевели в «Вивамед» из-за тяжелого состояния здоровья.



Выяснилось, что в соседней со мной камере он дважды перенес инсульт. То, что его жизни угрожает опасность, всегда было известно местным палачам. Медперсонал тюрьмы и некоторые сотрудники тюрьмы били тревогу, однако их тбилисское руководство демонстративно игнорировало эту угрозу.



История Муртаза и то, что Паата Бурчуладзе, находящийся в преклонном возрасте, также несправедливо заперты за решеткой, ясно показывает, что режим готов пойти на физическое уничтожение оппонентов, это проявление «нулевой эмпатии» и, в действительности, российской беспощадности», - написал Михаил Саакашвили.





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