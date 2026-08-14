Мэр Озургети покинул должность - не увидел должной поддержки от должностных лиц

14.08.2026 14:02





Мэр Озургети Паата Кунчулия покинул должность. О своей отставке Паата Кунчулия написал в соцсети.



Как пишет Кунчулия, он не увидел должной поддержки от должностных лиц.



«Хочу сообщить общественности, что принял решение покинуть пост мэра Озургети.



Каждый мой шаг в работе основывался на интересах жителей Озургети и учете их потребностей. За неполный год нам удалось реализовать в Озургети беспрецедентное количество проектов, ориентированных на нужды общества. По показателям освоения бюджета и осуществления проектов сегодня Озургети входит в первую тройку среди муниципалитетов Грузии. Я горжусь результатом, которого мы достигли за этот короткий период времени. Я рад, что внес свой вклад в усиление нашего муниципалитета.



На этом фоне для общества не ново, что агентурные оппозиционные СМИ объявили охоту на успех и прогресс.



Кроме того, несмотря на то, что представители местных властей, в том числе государственный поверенный и председатель сакребуло Озургети, неоднократно, в том числе публично, призывали конкретных местных должностных лиц к единству, к сожалению, должной поддержки следом за искусственно созданными проблемами я не ощутил и не стану скрывать, что в связи с этим у меня действительно есть определенная досада, которая сыграла определенную роль в процессе принятия этого решения. Впрочем, это не было главной причиной принятия этого решения, добавлю лишь, что находиться в политике оказалось очень сложно…



Поэтому призываю всех должным образом ценить тех людей, которые годами в политике, выдерживают тяжелейшие внешние или внутренние нападки и твердо стоят на страже своей родины.



Огромная благодарность каждому моему сотруднику - людям, которые были рядом на этом пути, благодаря вашей самоотверженности и поддержке мы сегодня живем в лучшем и более сильном Озургети.



Особая благодарность моим дорогим озургетцам, ваша поддержка и любовь были моей главной силой, ответственностью и гордостью.



Наконец, хочу выразить особую благодарность правящей команде и ее лидерам за оказанное доверие и поддержку - я всегда был и навсегда останусь преданным, рядовым солдатом «Грузинской мечты»», - пишет Паата Кунчулия.





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