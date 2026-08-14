«Детектор мифов»: 230 созданных ИИ аккаунтов продвигали нарративы властей Грузии

14.08.2026 14:53





230 фейковых аккаунтов в Facebook, предположительно, являются частью искусственно созданной сети в поддержку «Грузинской мечты» — об этом говорится в исследовании платформы «Детектор мифов» (Myth Detector). Согласно исследованию, фотографии профилей этих аккаунтов сгенерированы искусственным интеллектом, а их активность в основном сосредоточена на поддержке конкретных месседжей правящей партии и ее председателя Ираклия Кобахидзе.



По данным анализа «Детектора мифов», фальшивые учетные записи используют похожие фотографии, имена и модели поведения. Часть аккаунтов также указывает в профиле реальные места работы и учебы, что служит цели повышения уровня доверия к ним.



12 августа, к 18-й годовщине начала российско-грузинской войны, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе провел брифинг, главной темой которого стало усиление «русофобии» в Грузии. По информации организации, Кобахидзе связал войну 2008 года с «дипстейтом» (глубинным государством), а в качестве примеров русофобии привел акции против российских туристов и протесты в связи с приездом граждан России в Грузию.



После этого телеканалы с проправительственной редакционной политикой «Имеди» и «Рустави 2», а также информационное агентство «Интерпрессньюс» опубликовали в Facebook информационные карточки (карды), в которых акцент делался на разжигании антироссийских настроений в Грузии и роли «дипстейта» в этом процессе.



«Детектор мифов» изучил отметки «нравится» под этими публикациями и обратил внимание на профили с подозрительными фотографиями и схожим паттерном действий. Анализ организации выявил признаки скоординированного неаутентичного поведения (Coordinated Inauthentic Behavior, CIB). Это означает, что аккаунты действовали согласованно, а их активность была направлена на искусственное увеличение поддержки конкретных правительственных нарративов.



В рамках исследования было выявлено 230 фальшивых аккаунтов, общие характеристики которых указывают на скоординированное неаутентичное поведение: среди них — аватары, созданные с помощью ИИ, идентичные снимки на разных страницах и активность вокруг одних и тех же тем.



1. Фотографии профилей сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ):



Согласно инструменту распознавания ИИ-изображений Hive Moderation, аватары всех 230 профилей с вероятностью более 90% созданы искусственным интеллектом; в ряде случаев этот показатель достигает 100%. Кроме того, характерные для ИИ артефакты, такие как неестественная форма кистей и пальцев рук, а также отдельные деформации, были выявлены и при визуальном осмотре.



2. Происходит дублирование фотографий и композиций:



Часть аккаунтов использует идентичные или крайне схожие изображения, включая одни и те же снимки с минимальными изменениями. Визуальное оформление разных страниц повторяет ракурс съемки и детали. В нескольких случаях на разных аккаунтах были указаны одинаковые имя и фамилия.



3. Иллюзия поддержки создается за счет искусственного социального разнообразия:



Сеть формирует видимость одобрения со стороны людей разного возраста, внешности и интересов: профили молодых и пожилых, консервативных и неформальных граждан, верующих, семьянинов, спортсменов и любителей отдыха.



4. Для повышения доверия сгенерированные ИИ профили указывают реальные места работы и учебы:



Большинство учетных записей содержат данные об учебных заведениях и работодателях, среди которых «Тбилсервис», Тбилисская транспортная компания, действующие в Грузии страховые компании, коммерческие банки, микрофинансовые организации, государственные ведомства и муниципальные службы.



5. Прослеживается идентичное поведение:



У большинства профилей датой переезда в города Грузии указан период с 20 по 24 июля 2026 года, хотя в некоторых случаях встречаются и более ранние учетные записи.



6. Активность сконцентрирована вокруг одних и тех же месседжей:



Реакции подозрительных аккаунтов сосредоточены на публикациях, содержащих конспирологические заявления председателя правящей партии о «партии глобальной войны», «плане дипстейта» и «открытии второго фронта», а также нарративы о «русофобии», что в совокупности свидетельствует об искусственной накрутке поддержки.



Как отметили в «Детекторе мифов», это не первый случай обнаружения изображений, сгенерированных ИИ. Схожую активность ИИ-профилей организация зафиксировала и в апреле 2026 года, когда 75 фейковых страниц активно оставляли реакции под постами телекомпании «Рустави 2» о препаратах для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Из 75 учетных записей 47 использовали модифицированные версии одной и той же сгенерированной нейросетью фотографии. Часть этих аккаунтов ранее уже участвовала в различных кампаниях по дискредитации.





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