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Кобахидзе встретился с послом Азербайджана в Грузии
14.08.2026 14:51
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым.
Информацию о этом распространяет администрация правительства.
«На встрече был подчёркнут высокий уровень стратегического партнёрства, существующего между двумя странами.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества. В этом контексте было отмечено стратегическое значение соглашений, подписанных во время официального визита главы правительства в Азербайджан», - говорится в информации.
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