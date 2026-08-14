Кобахидзе встретился с послом Азербайджана в Грузии

14.08.2026 14:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым.



Информацию о этом распространяет администрация правительства.



«На встрече был подчёркнут высокий уровень стратегического партнёрства, существующего между двумя странами.



Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества. В этом контексте было отмечено стратегическое значение соглашений, подписанных во время официального визита главы правительства в Азербайджан», - говорится в информации.





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