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«Разве это не оскорбление истории?»: Парджиани ответил Кобахидзе про Георгиевский трактат


14.08.2026   15:27


В Грузии разгорается новая волна споров вокруг Георгиевского трактата 1783 года. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о позитивной роли этого документа можно расценивать как оскорбление традиций, святынь и истории страны — такое мнение высказал бывший дипломат и политический аналитик Зураб Парджиани.

Комментируя слова главы правительства о «мудром и безальтернативном шаге» царя Ираклия II, он напомнил ключевые исторические факты о нарушениях договора со стороны Российской империи и адресовал прямой вопрос руководству правящей партии «Грузинская мечта»:

«Не думал, что мне придется это объяснять. Сначала совсем коротко о Георгиевском трактате:

В 1783 году был подписан трактат, а уже в 1785 году Омар-хан с 20-тысячным войском из Дагестана разорил Картли-Кахети. Россия не помогла Ираклию II.

1795 год: Ага-Мухаммед-хан и Крцанисская битва. Разорение Тбилиси. Россия снова не помогла Ираклию.

А ведь целью обоих этих походов было именно наказание Картли-Кахетинского царства за подписание Георгиевского трактата.

1801 год: ликвидация Картли-Кахетинского царства и его аннексия Россией. При этом, согласно шестой статье трактата, Россия не должна была вмешиваться во внутренние дела царства, включая церковные и судебные.

В 1811 году упраздняется автокефалия Грузинской апостольской церкви — чего ранее не происходило ни при одном завоевателе.

Если оставить в стороне искажение истории, у меня другой вопрос: «Грузинская мечта» и Ираклий Кобахидзе прямо или косвенно поддерживают и считают допустимым упразднение автокефалии Грузинской православной церкви?!

Разве это не оскорбление традиций, святынь и истории Грузии?!»


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