Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе назначил Иосеба Алибегашвили государственным поверенным в регионе Самцхе-Джавахети


14.08.2026   14:04


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Иосеба Алибегашвили государственным поверенным в регионе Самцхе-Джавахети.

Глава правительства вместе с вице-премьером, министром регионального развития Мамука Мдинарадзе встретился с новоназначенным государственным поверенным в Администрации правительства.

По информации Администрации правительства, на встрече обсуждались запланированные и текущие проекты в регионе.

Ираклий Кобахидзе пожелал Иосебу Алибегашвили успехов в дальнейшей деятельности.

До настоящего времени Иосеб Алибегашвили занимал должность заместителя государственного поверенного в регионе Квемо-Картли.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна