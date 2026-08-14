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Кобахидзе назначил Иосеба Алибегашвили государственным поверенным в регионе Самцхе-Джавахети
14.08.2026 14:04
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Иосеба Алибегашвили государственным поверенным в регионе Самцхе-Джавахети.
Глава правительства вместе с вице-премьером, министром регионального развития Мамука Мдинарадзе встретился с новоназначенным государственным поверенным в Администрации правительства.
По информации Администрации правительства, на встрече обсуждались запланированные и текущие проекты в регионе.
Ираклий Кобахидзе пожелал Иосебу Алибегашвили успехов в дальнейшей деятельности.
До настоящего времени Иосеб Алибегашвили занимал должность заместителя государственного поверенного в регионе Квемо-Картли.
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