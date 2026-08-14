Бывший офис Информационного центра НАТО и ЕС в Тбилиси продали с аукциона за $13,3 млн

14.08.2026 15:00





Знаковое здание в самом центре Тбилиси, где почти два десятилетия работал Информационный центр НАТО и ЕС, продано на аукционе за 34,8 млн лари (около $13,3 млн). Это почти в 2,5 раза превышает начальную стоимость лота, которая составляла 14 млн лари.



Торги проводило Национальное агентство госимущества Грузии, они завершились 13 августа.



Объект находится по адресу: улица Шалвы Дадиани, 2 / улица Коте Абхази, 1. В лот входит земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 478 кв. метров и находящееся на нем здание, имеющее статус памятника культурного наследия.



Поскольку объект представляет историческую ценность, к новому владельцу предъявили жесткие требования.



Так, покупатель обязан вложить в развитие объекта минимум 5 млн лари (около $2 млн) в течение 48 месяцев (4 лет) с момента оформления договора купли-продажи.



На территории разрешено открыть офисные пространства, гостиницу под управлением международного оператора, торговую или ресторанную зону (открытие магазинов с товарами первой необходимости запрещено).



Кроме того, в течение месяца после оформления сделки инвестор обязан подписать договор о содержании и уходе за памятником с Национальным агентством по охране культурного наследия и мэрией Тбилиси.



Историческое здание пустовало более года. Информационный центр НАТО и ЕС работал в этих стенах с момента своего основания в 2005 году. На протяжении двух десятилетий он оставался ключевой площадкой для образовательных проектов, публичных дискуссий и кампаний, связанных с евроатлантической интеграцией Грузии.



Решение о ликвидации центра в 2025 году приняли на фоне резкого охлаждения отношений между официальным Тбилиси и западными партнерами, приостановки процесса вступления страны в ЕС и принятия законов, вызвавших жесткую критику со стороны Брюсселя и Вашингтона.



Источник: Новости - Грузия

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