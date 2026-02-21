Сборная Грузии победила Испанию и сыграет полуфинал в Тбилиси

В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по регби сборная Грузии принимала сборную Испании и одержала победу со счетом 42:30.



Полуфиналы чемпионата Европы по регби запланированы на 7-8 марта, а финал состоится 15 марта в Леганесе на стадионе «Онтим Бутарке».







