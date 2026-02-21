Фехтовальщик Георгий Урушадзе стал чемпионом Европы среди юниоров

21.02.2026 22:47





Тбилиси принимает чемпионат Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов. Чемпионом турнира стал грузинский спортсмен Георгий Урушадзе, победив в финале турка Яндениза Берака.



Грузия впервые принимает чемпионат Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов. Континентальный чемпионат завершится 27 февраля.





