Фехтовальщик Георгий Урушадзе стал чемпионом Европы среди юниоров
21.02.2026 22:47
Тбилиси принимает чемпионат Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов. Чемпионом турнира стал грузинский спортсмен Георгий Урушадзе, победив в финале турка Яндениза Берака.
Грузия впервые принимает чемпионат Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов. Континентальный чемпионат завершится 27 февраля.
