У Генпрокуратуры пройдет акция против практики подбрасывания наркотиков

21.02.2026 23:14





2 марта в 13:00 возле здания Генеральной прокуратуры Грузии состоится акция — протест против практики подбрасывания наркотиков.



В видео акцию поддержали политик Теона Чалидзе, адвокаты осужденных участников акций протеста по наркотическим статьям — Антона Чечина, Анастасии Зиновкиной, Артема Грибуля, а также бывший заключенный по аналогичному обвинению Ника Кациа, его мать, и супруга Чечина Манана Самхарадзе.



В заявлениях отмечается, что проблема подбрасывания наркотиков в Грузии вновь стала актуальной и носит системный характер. По их мнению, речь идет не об отдельных нарушениях, а о практике, которая означает попрание человеческого достоинства, злоупотребление властью и подрыв принципов правосудия.



Подчеркивается, что случаи, когда у человека якобы «обнаруживают» запрещенные вещества, которыми он не владел, являются преступлением. Сфальсифицированные доказательства, по их оценке, разрушают семьи, ломают судьбы и оставляют людей беззащитными перед несправедливостью.



Организаторы выступают против подбрасывания наркотиков, фальсификации доказательств и злоупотребления властью. Они заявляют, что в правовом государстве доказательства должны основываться на истине, а правоохранительная система — защищать граждан, а не запугивать их. Закон должен быть щитом для невиновных, а не инструментом давления.



По словам организаторов, речь идет не только о защите конкретных людей, но и о борьбе с самой практикой:

"Призываем общество, которое объединилось по этому вопросу много лет назад - появитесь, боритесь снова, пока вы тоже не стали жертвой".



В настоящий момент в Апелляционном суде идут процессы по двум наркотическим делам россиян: у Антона Чечина следующее заседание 13 марта 12:00, у Грибуля-Зиновкиной 20 марта 12:00.

Судебная коллегия уже отказала в повторном опросе "нейтральных свидетелей" стороны обвинения в обоих делах. Подробно ТУТ.





