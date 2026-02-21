Протест в Бобоквати: жители требуют объяснений по землям и инвестиционным обязательствам

21.02.2026 23:24





В Бобоквати, на территории так называемых родовых земель, местные жители провели акцию протеста.

Участники требуют от государства чётких и понятных ответов по поводу передачи земель и выполнения инвестиционных обязательств.



По словам населения, в 2006 году данные участки были переданы компании Silk Road Group. Согласно договору, инвестор должен был реализовать на этой территории крупные инвестиционные проекты.

Однако, как утверждают протестующие, за прошедшие годы обязательства фактически не были выполнены:



• проекты не реализованы,

• земли остаются неосвоенными,

• обещанного развития не произошло.



Жители заявляют, что если инвестор не выполнил взятые на себя обязательства, государство обязано применить все предусмотренные законом механизмы, включая расторжение договора и возврат имущества.

По словам участников акции, в случае отсутствия конкретных решений и разъяснений протесты будут продолжены.





