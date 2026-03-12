В Тбилиси мужчина почти два года жил в квартире с телом умершей матери

В Тбилиси мужчина почти два года скрывал смерть своей 84-летней матери и продолжал жить в одной квартире с ее телом. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



Нанули Натрошвили – в прошлом врач – жила в многоквартирном доме на улице Мерцхулава вместе со своим единственным сыном, Ираклием Тевзадзе.



В 2024 году соседи стали интересоваться, почему пожилую женщину больше не видно во дворе. Тевзадзе объяснял, что мать переехала к родственникам в деревню. Родственникам он рассказывал другую версию – что поместил ее в дом престарелых.



«Он дал какой-то номер родственникам, детям своей тети. Когда они позвонили по нему, номер оказался несуществующим. То есть он, как видно, дал им ложный номер», – рассказала журналистам соседка Натрошвили.



По ее словам, летом из квартиры Тевзадзе начал доноситься сильный неприятный запах. Но жильцы дома решили, что причина – антисанитария. Мужчина, которому было около 50 лет, как говорят соседи, не отличался аккуратностью.



«Никто и представить не мог, что происходит на самом деле», – говорит одна из жительниц дома.



Правда вскрылась только на прошлой неделе.



Тевзадзе попал в больницу с тяжелым диагнозом и вскоре скончался в отделении паллиативной помощи. Перед смертью он успел передать ключи от квартиры родственникам. Когда те пришли убрать жилье, их ожидала шокирующая находка.



«Пришли его кузены, начали убирать ту грязь, которая там была. Случайно потянули ткань на кровати и увидели мертвую женщину… Ну как мертвую – фактически уже скелет», – рассказала соседка.



Журналисты выяснили, что все это время пенсия Натрошвили регулярно обналичивалась. Не исключено, что именно выплаты стали причиной, по которой Тевзадзе скрывал смерть матери.



Однако следствие рассматривает и другие версии. Эксперты должны установить, умерла ли женщина естественной смертью или могла стать жертвой насилия.



По словам судебно-медицинского эксперта Александра Геджадзе, даже спустя два года некоторые следы возможного насилия могли сохраниться.



«Если в отношении матери, то есть погибшей, имело место какое-либо сильное механическое физическое воздействие, то при исследовании тела – даже с учетом процессов разложения – можно было бы обнаружить соответствующие повреждения. Мягкие ткани и внутренние органы со временем разлагаются, однако костная ткань — кости скелета, конечностей, кости лица – сохраняются. Если они были повреждены или сломаны, двухлетний срок не помешал бы выявить это при исследовании останков. То есть, если бы следы повреждений существовали, они были бы обнаружены. Еще раз подчеркиваю: речь идет именно о костях скелета», – сказал эксперт.



Телеканал «Рустави 2» не уточняет, с каким именно диагнозом Тевзадзе госпитализировали. Эксперты допускают, что его состояние могло ухудшиться из-за длительного воздействия токсических веществ, которые выделяются при разложении тела.



«Токсические вещества, которые выделяются в результате этих процессов, негативно воздействуют на здоровье человека. Но в какой степени, в какой дозе и могли ли они привести к фатальному исходу – у меня нет информации из каких-либо источников. Если бы тело вскрывали в больнице, в экспертной структуре Самхараули, вероятно, были бы взяты образцы для токсико-химического исследования – из внутренних органов, крови, мочи. Возможно, там могли бы обнаружиться какие-то следы», – отметил Геджадзе.



Квартира, в которой обнаружили останки женщины, до сих пор опечатана. Следствие по делу продолжается.



