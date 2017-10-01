Как Грузия должна ответить на процесс бордеризации, проводимой Россией?

01.10.2017 17:31 Какие средства доступны власти Грузии для того, чтобы ответить на самовольное передвижение административных границ Россией в направлении Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии (Цхинвальский регион?)? Что будет наиболее соответствующей, и эффективной реакцией со стороны центральной власти Грузии?



3 июля российские военнослужащие еще на 200 метров передвинули забор колючего ограждения, которым отмежеван сепаратистский Цхинвальский регион. Это событие является одним из очередных, новейших случаев уже хорошо укоренившейся практики. Россия с целью расширения сепаратистских регионов оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона своими вооруженными силами, с июня 2008 года применяет метод периодического захвата частей грузинских территорий, что называют термином "бордеризация".



Каждый раз российские войска присваивают небольшую часть грузинской территории, достаточную для того, чтобы запугать правительство и граждан Грузии, но не столько, чтобы все это вызвало значительное международное сопротивление, или протест. Незаконная практика бордеризации непрерывно создает проблемы Грузии, а ее правительство все больше оказывается под большим прессом - занять твердую позицию в связи с этим вопросом.



По просьбе Института политики Грузии, эксперты из Эстонии, Швеции, Великобритании, и Соединенных штатов Америки прокомментировали, какие потенциальные действенные шаги может сделать правительство Грузии в ответ на "бордеризацию".



Доктор Андрей Макаричев, Университет Тарту, Эстония:



Грузия должна укрепить инфраструктуру у обеих административных границ, чтобы Россия не могла в будущем продолжать демаркацию.



Если административные границы будут усиленно защищены, у России будет меньше шансов для манипулирования границами. Кроме того, власть Грузии может обратиться к международным организациям (Евросоюз, ОБСЕ, и Совет Европы), чтобы международные наблюдатели усилили мониторинг событий, развитых у административных пограничных линий, которые могут публично изобличить, и сделать как можно более очевидными все незаконные случаи.



В любом случае лучшей стратегией со стороны Грузии было бы содействие прозрачности, и выявлению российской практики бордеризации, что со своей стороны может быть использован как аргумент необходимости более близких отношений с НАТО в контексте безопасности.



Доктор Роберт Э. Гамильтон, Колледж войны армии США, США:



Российская война против Украины, и дебаты, текущие в США о том, как ответить на вмешательство Кремля в выборы США 2016 года, еще больше затуманило очередное наступление России на безопасность и стабильность, т.н. бордеризацию в Грузии.



"Бордеризация" подразумевает строительство барьеров на пограничных линиях бывшей автономной области т.н. Южной Осетии с целью их превращения де-факто международной границей.



Грузия, и явное большинство международного сообщества считает это нарушением международного права, прежде всего, потому, что в настоящем Россия оккупировала ту часть территории, которая до российско-грузинской войны 2008 года, бесспорно, представляла контролируемую Грузией территорию; И во-вторых потому, что Россия не допустила наблюдательскую миссию Евросоюза на контролируемую ею территорию.



Проводя эту молчаливую войну против Грузии, Россия старается достичь нескольких целей. Первым делом, это улучшение военных позиций в случае возобновления боевых действий. Постоянным передвижением границ Россия на несколько сотен метров передвинулась к главной дороге, связующей Восток-Запад Грузии, что для нее является важной задачей в случае любого возобновившегося конфликта.



Кроме того, метод "бордеризации", исходя из его постепенно растущей природы, продуман таким образом, что он не подпадает под правовую дефиницию военной агрессии, и в то же время ставит Грузию перед дилеммой. Если Грузия не сможет отреагировать на т.н. "ползучую аннексию", страна окажется перед угрозой, что государство навсегда потеряет территории, а у ее народа пропадет вера, что правительство может их защитить.



С другой стороны, если у государства будет чрезмерно противоречивая реакция, этим даст России основание для оправдания возобновления военной агрессии. Третьей и всеобъемлющей задачей России является представить Грузию, как нестабильную и незащищенную с военной точки зрения страну, соответственно, как потенциальное бремя ответственности в глазах стран-членов НАТО и Евросоюза, чем мешает вступлению Грузии в эти организации.



К сожалению, простого выхода из этой дилеммы не существует, но Грузия может снизить ее эффект проведением определенных мероприятий. Прежде всего, это сохранение частью международной повестки дня "бордеризации", и факта недопущения Россией наблюдательской миссии Евросоюза в Южную Осетию.



Грузия должна обеспечить, чтобы везде, где только будет поднят вопрос интервенции России в Украине, рассматривали также вопросы, связанные с Грузией, как части более большого и общего плана Москвы, запугать и вызвать дестабилизацию в соседних странах путем нарушения международного права.



Второй стратегией может быть ответ "ползучей реинтеграцией" на "ползучую аннексию". Это включает мирные, и постепенно растущие действия, что даст стимул Абхазии и т.н. Южной Осетии добровольно вернутся в Грузию. Разумеется, эта стратегия требует большого терпения и времени, предположительно, десятки лет.



Однако подобно стратегии холодной войны США, направленной на страны Балтии, такая "мягкая сила" возможно, проложит путь к мирному восстановлению территориальной целостности Грузии.



Доктор Сванте Э. Корнелл, Высшая международная школа наук имени Пауля Х. Нице университета Джона Хопкинса, США:



После войны 2008 года Грузия стоит лицом к лицу с беспрецедентным вызовом "бордеризации", что в действительности, говоря другими словами, подразумевает продолжительные военные действия с российской стороны, одностороннее продвижение вооруженных сил одной страны на территории другой страны.



Разумеется, Москва использует это с одной стороны как наказание против курса независимости, избранного Грузией, а с другой стороны, как рычаг - под угрозой еще большего передвижения территории она старается повлиять на действия правительства Грузии.



Любое государство, которое стоит перед военной угрозой, может иметь несколько более или менее реалистичных выборов, начиная от дипломатических действий и заявлений, заканчивая экономическими и военными шагами. Начиная с войны 2008 года, Грузия использует только одно, дипломатическое средство. Более того, Грузия обращается к дипломатическому методу в каждом конкретном случае.



Говоря иначе, власть Грузии реагирует на каждый индивидуальный случай захвата территории Россией, но она не создала долгосрочную и непрерывную дипломатическую кампанию, целью которой было бы достижение конкретного результата среди друзей и партнеров Грузии. Грузия также не разместила у административных границ вооруженные силы, что осложнило бы России захват земли.



В основном правительство Грузии, очевидно, надеется на предположение, что поскольку Грузия хочет диалога с Россией, в ответ Москва воздержится от враждебных действий, что очевидно, так не происходит. Теоретически любое государство, находящееся перед подобной угрозой, разместило бы свои вооруженные силы у т.н. границы, чтобы осложнить захват территорий.



Между тем понятно, что правильно, что Грузия опасается, чтобы Москва не использовала нахождение грузинской армии у границы для начала нового и более большого конфликта. Несмотря на это, с учетом существования наблюдательской миссии Евросоюза, Грузия может разместить у т.н. пограничных линий невооруженные военные силы, и поставить оборонную инфраструктуру, чтобы стало гораздо трудней захватить землю.



Вышеизложенный вариант следует обязательно рассмотреть. Кроме того явно, что Грузия должна приложить сильное дипломатическое усилие, чтобы ее партнеры заострили внимание на те длительные тенденции, которые заметны в поведении России, а также получить от Запада такие активные ответные действия, как санкции против России, или усиление Евросоюзом мониторинга пограничных линий.



К примеру, размещение персонала наблюдательской миссии Евросоюза в постоянном режиме на территориях, находящихся под риском, возможно, станет препятствующим фактором для России в продолжении "бордеризации", в чем очевидно, что России в настоящем ничего не мешает.

















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