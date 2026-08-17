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«Лело — Сильная Грузия»: В стране установилось крайне тяжелое мафиозное правление


17.08.2026   18:36


В стране установилось тяжелейшее мафиозное правление, и опубликованное Гарибашвили письмо ещё раз это подтверждает. В нём бывший премьер-министр открыто говорит о возможных угрозах в адрес его семьи, — заявил член «Лело — Сильная Грузия» Леван Самушия, комментируя заявление бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, распространённое им в социальной сети.

По оценке Самушия, в стране открыто действует мафиозное правление, которое ведёт страну в коррупционное болото.

«Это коррупционное болото и мафиозное правление в стране создал Бидзина Иванишвили. Мы видим, что Гарибашвили был ближайшим человеком Бидзины Иванишвили, однако система, которая создана и в которую вовлечены все, кто участвует в этом коррупционном круговороте, коррупционном и мафиозном правлении, никого не щадит.

Однозначно, что Гарибашвили говорит о возможных предполагаемых угрозах в адрес его семьи, что является отдельным вопросом, требующим внимания, и, если смотреть с правовой точки зрения, естественно, должно стать предметом расследования», — заявил Самушия.


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