Запрещенные красители обнаружили в сванской соли

17.08.2026 18:39





Национальное агентство продовольствия сообщило о проведении исследования для выявления запрещенных красителей группы «Судан». Из 50 образцов их обнаружили только в одном.



«Согласно заключению химической экспертизы Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, запрещенные красители, а именно Sudan I и Sudan IV, были обнаружены только в одном образце сванской соли производства ООО NTK. В связи с выявленным нарушением бизнес-оператору было запрещено реализовывать сванскую соль, и под надзором агентства было осуществлено изъятие/отзыв указанной продукции с рынка», — сказано в заявлении.



Ведомство призывает потребителей не использовать данный продукт, если он уже приобретен.



Красители группы «Судан» запрещены к использованию в пищевых продуктах. Они относятся к искусственным азокрасителям и не являются разрешенными пищевыми добавками.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





