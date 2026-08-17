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Запрещенные красители обнаружили в сванской соли
17.08.2026 18:39
Национальное агентство продовольствия сообщило о проведении исследования для выявления запрещенных красителей группы «Судан». Из 50 образцов их обнаружили только в одном.
«Согласно заключению химической экспертизы Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, запрещенные красители, а именно Sudan I и Sudan IV, были обнаружены только в одном образце сванской соли производства ООО NTK. В связи с выявленным нарушением бизнес-оператору было запрещено реализовывать сванскую соль, и под надзором агентства было осуществлено изъятие/отзыв указанной продукции с рынка», — сказано в заявлении.
Ведомство призывает потребителей не использовать данный продукт, если он уже приобретен.
Красители группы «Судан» запрещены к использованию в пищевых продуктах. Они относятся к искусственным азокрасителям и не являются разрешенными пищевыми добавками.
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